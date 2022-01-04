TL sıkışık, endişeler artıyor

04 Ocak 2022 Salı, 11:01

Ekonomistler enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 40'ın üzerine çıkacağı konusunda hemfikirler. Enflasyonun 2022'nin son aylarında baz etkisiyle düşüşe geçmeden önce en az yüzde 45'e yükseleceğini belirten ekonomistlere göre, bu yıl mayıs ayında görülmesi beklenen zirve yüzde 50'ye doğru oluşacak.

Goldman Sachs Türkiye'de enflasyonun yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 seviyesini aşacağı ve yılın büyük bir bölümünde bu seviyede kalacağı tahmininde bulundu.

Notta bu politikanın sürdürülemez olduğuna da değinildi:

''BAŞARILI OLAMAYACAK''

"TL'deki volatilite dikkate alındığında enflasyon tahminlerindeki belirsizlik olağandışı şekilde yüksek ve yukarı yönlü. İdari ve kısmi mali önlemlerle desteklenen yüzde 14 seviyesindeki politika faizinin TL'yi sürdürülebilir biçimde dengeleyebilme konusunda başarılı olamayacağına yönelik görüşümüzü sürdürüyoruz" denildi.

DOLAR, YENİDEN 13'ÜN ÜZERİNE YÜKSELDİ

Dolar/TL, geçen yılın son haftalarında TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) destekleri açıklaması ile başlayan kamu destekli adımlarla 18.4 seviyesindeki tarihi zirvesinden 10'a doğru geriledi. Kur bu seviyelerde tutunamayarak yeniden 13'ün üzerine yükseldi.

TCMB'nin enflasyondaki yükselişi "geçici" olarak yorumladığını ancak verilerin genele yayılan ve TCMB kontrolündeki alanlarda da belirgin yükseliş görüldüğüne dikkat çeken ekonomistler, üretici enflasyonunun yüzde 80'e ulaşmasının da TÜFE'deki yükselişin süreceğinin işareti olduğunu belirttiler.

FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Ekonomistler TÜFE verilerinin TCMB'nin acilen faiz artışına gitmesi gerektiğini gösterdiğini ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz çağrıları nedeniyle ilk etapta faiz artışı beklediklerini belirtiyorlar.

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 44

Dolar/TL 2021 yılına 7.44'lü seviyelerde başladı ve yılın son işleminde ise 13.2 seviysindeydi. Böylece TL'nin 2021 yılında dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 44 oldu.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son 1, 3 ve 5 yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi konumunda.

''RİSKLER ÇOK BÜYÜKTÜR''

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Enflasyon, faiz artışında geç kalındığına işaret ederken bir sonraki enflasyon verisi ise daha da geç kalınmaya devam edildiğini gösterecek. TL'nin değer kaybının kamunun desteği olmadığı bir senaryoda durmayacağı aşikar. TCMB'nin kendine ait rezervleri ise eksi seviyelerde. Türkiye ekonomisi hangi noktada yeniden denge bulacak belirsiz. Mevduat faizinin enflasyondan 20 puan aşağıda şekillendiği bir ekonomide para birimi için riskler çok büyüktür" dedi.

Bugün piyasada TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif kur endeksi verileri takip edilecek. Öte yandan geçen haftaki TCMB rezerv verileri de dün akşam itibarıyla hesaplanabilir hale geldi. Bankacılar TCMB net rezervlerinin geçen hafta 0.2-0.5 milyar dolar arasında düşüş hesaplıyorlar.

TL SIKIŞIK, PİYASA FAİZLERİ SERT YÜKSELİŞTE

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 24.87'e yükselerek tarihi zirvesini gördükten son işlemde yüzde 24.67 seviyesindeydi.

Piyasa faizleri de zararı Hazine tarafından üstlenilen kamu bankaları haricinde benzer şekilde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Erdoğan'ın yatırım için düşük faiz istekliliğine rağmen ticari kredi faizlerinde özellikle son haftada belirgin artışlar yaşanıyor. TCMB haftalık verilerinde sadece mortgage faizlerinde yükseliş olmadığını ülke genelinde tüm faizlerin yükseldiğini gösteriyor.

POZİTİF ETKİ SINIRLI KALABİLİR

Öte yandan TCMB dün devreye aldığı uygulama talimatı ile ihracat döviz gelirinin dolar, euro ve sterlin cinsi olanların bedelinin yüzde 25'i düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB'ye satılacağını açıkladı. Bankacılar bu adım TCMB rezervlerini artırabilir ancak piyasa işleyişi içinde yer alan bir döviz arzını çekecek olması nedeniyle pozitif etki sınırlı kalabilir.

Yabancı yatırımcıların genel olarak tatil nedeniyle işlem yapmadığı geçen yılın son ve yeni yılın ilk günlerinde hacimler sınırlı. Birçok bankacı yeni yılın ve yabancı işlemlerinin geri gelmesiyle birlikte döviz piyasasında dengenin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.