TL'de Fed etkisi, negatif baskı sürüyor

06 Ocak 2022 Perşembe, 09:52

Yurtiçi piyasalarda bugün TCMB'nin açıklayacağı haftalık rezerv, menkul kıymet verileri izlenecek. Yurtdışında ise yakından izlenen enflasyonun seyri konusunda Almanya'da açıklanacak öncü enflasyon verileri, ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları, fabrika siparişleri ve ISM hizmetler sektörü endeksi izlenecek.

Tüketici fiyatları Aralık'ta yüzde 36 ile yaklaşık 20 yılın en hızlı artışını kaydederken, TCMB'nin politika faizini artırmayacağı beklentisi TL'de zayıf seyire yol açıyor.

TL'NİN İYİCE DÜŞMESİNE YOL AÇACAK

Ekonomistler enflasyonun Mayıs ayına kadar yüzde 50'ye yükselebileceği uyarısında bulunurlarken, bu durum TL'nin zaten negatifte olan getirisinin iyice düşmesine yol açacak.

İmalat, ihracat ve dolayısıyla istihdam yaratmaya odaklanan hükümet ise TL'nin yitirdiği cazibeyi döviz talebini azaltacak kur korumalı mevduat gibi ürünlerle azaltmaya çalışıyor. Politika faizini artırmayacağını belirten hükümetin enflasyonu düşürecek ne gibi adımların atılacağı yakından izleniyor.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün yaptığı konuşmada para ve maliye politikasının sıkılaştırılarak enflasyon ile mücadele edilen alışılagelmiş politika bileşimini Türkiye'nin artık kullanmayacağına ifade etmişti.

Dolar/TL, geçen yılın son haftalarında TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası destekleri açıklanması ve kamu destekli adımlarla 18.4 seviyesindeki tarihi zirvesinden 10'a doğru geriledi. Ancak TL bu seviyelerde tutunamayarak geçen hafta yüzde 18.8 değer yitirdi.

Bu hafta daha sınırlı kayıplarının görüldüğü TL haftanın başından beri de yüzde 3.7 değer yitirdi. Dün akşam saatlerinde 13.60'lı seviyelerde bulunan dolar/TL bu sabah 13.70 seviyesinde işlem gördü.

OMİCRON VARYANTI ETKİSİ



Para ve maliye politikası gelişmeleri dışında daha hafif vakalara yol açan koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle yükselen vaka sayıları da izleniyor.

Türkiye'de hızlı yayılan Omicron etkisiyle iki haftadan kısa bir süre içinde iki kattan fazla artan yeni vaka sayıları dün itibarıyla 66 bini aşarak yeni zirveyi gördü. Vaka artışı hastane yatışlarına yansımazken, hükümet kısıtlama tedbirleri başlatmayı değerlendirmiyor.

GÖSTERGE TAHVİLİ DÜŞÜŞTE



Ekonomistler diğer taraftan TCMB'nin üç yıl sonra ilk defa doğrudan tahvil alımı gerçekleştirdiğini beş yıldan uzun vadede getirilerin bu nedenle düştüğünü ifade ettiler. Gösterge 10 yıllık tahvilin salı günü tarihi zirvesini gören getirisi de dün belirgin düşüş kaydetti.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsaları, Fed'in toplantı tutanaklarının ABD'de faiz artırımlarının yüksek enflasyon endişeleri nedeniyle öngörülenden erken gerçekleşeceğine işaret etmesiyle görülen küresel düşüşlere paralel olarak geriledi.

ZİRVE YAKINLARINDA SABİT KALDI



Yükselen ABD Hazine tahvil getirileri, dolara destek sağlamaya devam etti. Doları endeksi, dün gün içi kayıplarını telafi ederek yüzde 0.44 kadar yükseldikten sonra toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından yaklaşık 96.209'da kasım sonunda gördüğü zirve yakınlarında sabit kaldı.