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TMSF, İhraç edilen CHP'li başkan Özkan Yalım'ın lüks araçlarını satışa çıkardı: Milyonluk filonun taban fiyatları belli oldu

TMSF, İhraç edilen CHP'li başkan Özkan Yalım'ın lüks araçlarını satışa çıkardı: Milyonluk filonun taban fiyatları belli oldu

10.08.2026 16:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TMSF, İhraç edilen CHP'li başkan Özkan Yalım'ın lüks araçlarını satışa çıkardı: Milyonluk filonun taban fiyatları belli oldu

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve CHP'den ihraç edildikten sonra görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın şirketlerine ait 21 araç, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.

21 ARACIN DEĞERİ 21 MİLYON 928 BİN LİRA

TMSF, Özkan Yalım'a ait şirketlerden toplam 21 aracı satışa çıkardı. Tamamında haciz kararı bulunan araçların toplam muhammen bedeli 21 milyon 928 bin 213 lira olarak belirlendi.

Araçların Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye ait olduğu belirtildi. Satışa çıkarılan araçlar arasında kamyonet, elektrikli ve spor otomobiller ile motosikletler de bulunuyor.

TEKLİFLER BUGÜN ALINACAK, İHALE YARIN

NTV'de yer alan habere göre TMSF ilanında tekliflerin 10 Ağustos 2026 saat 16.00'ya kadar alınacağı belirtildi. İhalenin ise 11 Ağustos 2026 saat 14.10'da İstanbul Esentepe'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

TMSF'nin ilanında tekliflerin Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe, Şişli/İstanbul adresine veya Kaşbelen Köyü, 2. Derin Sokak, No:11/1 İzmir Yolu 8. km Üniversite karşısı Merkez/Uşak adresine elden teslim edilebileceği ya da posta yoluyla ulaştırılabileceği belirtildi.

ARAÇLAR EKSPERTİZ YAPILMADAN SATIŞA ÇIKARILDI

Satışa çıkarılan araçlara ilişkin bilgilerin taahhüt niteliğinde olmadığı ve genel bilgi amacı taşıdığı belirtildi.

TMSF'nin satış kapsamında araçları mevcut durumlarıyla satışa sunduğu, araçlar için herhangi bir ekspertiz işlemi yapılmadığı bilgisi paylaşıldı.

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