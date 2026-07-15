TOBB'dan Merkez Bankası'na kritik ziyaret: 'Finansman reel sektörün oksijenidir'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi. Görüşmede finansmana erişim, ticari kredilerdeki büyüme sınırları ve reel sektörün yaşadığı sorunlar ele alındı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre görüşme, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

GÜNDEMDE FİNANSMANA ERİŞİM VARDI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu bankalarının genel müdürleriyle gerçekleştirdikleri toplantının ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldiklerini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade ederek, finansmana erişim başta olmak üzere ticari kredilerdeki büyüme sınırlarının etkileri, reel sektörün yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerilerini Merkez Bankası yönetimine ilettiklerini söyledi.

'FİNANSMAN REEL SEKTÖRÜN OKSİJENİ'

Finansmana erişimin iş dünyasının en önemli gündem maddesi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Finansman, reel sektörün oksijenidir." ifadelerini kullandı.

Firmaların Türkiye'nin milli serveti olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu, reel sektörün faaliyetlerini sürdürebilmesi için finansmana erişimin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu konudaki sorun ve taleplerini TCMB Başkanı Karahan'a ilettiklerini kaydetti.