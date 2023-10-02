Togg teslimat sayısı açıklandı
Yerli otomobil Togg'un mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen teslimat sayısı 5 bin 604 oldu.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg satışlarında, eylül ayında 2 bin 204 T10X teslim edilirken, mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen teslimat sayısı 5 bin 604 oldu.
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Sadece eylül ayında 2 bin 204, teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana ise toplam 5 bin 604 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk" denildi.
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