TOGG'un ortaklık yapısı sil baştan: Altı yıl sonra 'babayiğitler' masadan kalktı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ortaklık yapısında yaşanan değişimler, projenin kuruluş dönemindeki "5 babayiğit" olarak anılan isimleri yeniden gündeme getirdi.

Kasım 2017'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya gelen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, 4 büyük holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katılımıyla projeyi başlattı.

2023 yılında ilk araçlarını yollara çıkaran TOGG, dördüncü yılını geride bırakmaya hazırlanırken şirketin ortaklık yapısında da önemli değişiklikler yaşandı.

İnan Kıraç'ın 2021 yılında TOGG projesinden ayrılmasının ardından, yüzde 23'er hisseye sahip Anadolu Grubu ve Zorlu Holding'in de projeden çıkmak için hisselerini Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devretmek üzere görüşmelere başladığı belirtildi.

TOGG'UN MEVCUT ORTAKLIK YAPISI

TOGG'un mevcut hissedarları şu şekilde:

Anadolu Grubu: Yüzde 23

BMC: Yüzde 23

Turkcell: Yüzde 23

Zorlu Holding: Yüzde 23

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB): Yüzde 8

5 BABAYİĞİTTEN GERİYE KİM KALDI?

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 Kasım 2017 tarihinde çekilen ve TOGG projesinin kuruluşunda yer alan isimleri gösteren fotoğrafı yeniden gündeme taşıdı.

Özpeynirci, aradan geçen 9 yılda fotoğraftaki isimlerin tamamının değiştiğine dikkat çekti.

Özpeynirci, fotoğraftaki değişimlere ilişkin şu ifadeleri kullandı: