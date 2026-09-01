Cumhuriyet Gazetesi Logo
TOGG'un ortaklık yapısı sil baştan: Altı yıl sonra 'babayiğitler' masadan kalktı

TOGG'un ortaklık yapısı sil baştan: Altı yıl sonra 'babayiğitler' masadan kalktı

1.09.2026 16:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TOGG'un ortaklık yapısı sil baştan: Altı yıl sonra 'babayiğitler' masadan kalktı

TOGG’un ortaklık yapısında yaşanan değişimler, Türkiye’nin yerli otomobil projesinin kuruluşundaki "5 babayiğit" olarak anılan isimleri yeniden gündeme getirdi. Aradan geçen yıllarda şirketin ortakları ve temsilcileri değişirken, projeyi başlatan beş iş insanından geriye fotoğraftaki isimlerin hiçbiri kalmadı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ortaklık yapısında yaşanan değişimler, projenin kuruluş dönemindeki "5 babayiğit" olarak anılan isimleri yeniden gündeme getirdi.

Kasım 2017'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya gelen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, 4 büyük holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katılımıyla projeyi başlattı.

2023 yılında ilk araçlarını yollara çıkaran TOGG, dördüncü yılını geride bırakmaya hazırlanırken şirketin ortaklık yapısında da önemli değişiklikler yaşandı.

İnan Kıraç'ın 2021 yılında TOGG projesinden ayrılmasının ardından, yüzde 23'er hisseye sahip Anadolu Grubu ve Zorlu Holding'in de projeden çıkmak için hisselerini Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devretmek üzere görüşmelere başladığı belirtildi.

TOGG'UN MEVCUT ORTAKLIK YAPISI

TOGG'un mevcut hissedarları şu şekilde:

Anadolu Grubu: Yüzde 23

BMC: Yüzde 23

Turkcell: Yüzde 23

Zorlu Holding: Yüzde 23

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB): Yüzde 8

5 BABAYİĞİTTEN GERİYE KİM KALDI?

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 Kasım 2017 tarihinde çekilen ve TOGG projesinin kuruluşunda yer alan isimleri gösteren fotoğrafı yeniden gündeme taşıdı.

Özpeynirci, aradan geçen 9 yılda fotoğraftaki isimlerin tamamının değiştiğine dikkat çekti.

Özpeynirci, fotoğraftaki değişimlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin otomobili için '5 Babayiğit' bu fotoğrafla yola çıktı. Aradan 9 yıl geçti, fotoğraf kaldı ama 5 babayiğidi temsil eden isimlerin tamamı değişti. İnan Kıraç, Ahmet Nazif Zorlu ve Tuncay Özilhan artık ortaklıkta yok. (Zorlu ve Anadolu Grubu doğruladı) BMC’de Ethem Sancak’ın yerini Fuat Tosyalı aldı. Turkcell’i temsil eden Ahmet Akça’nın oturduğu koltukta ise bugün Şenol Kazancı var. Yani fotoğraftaki 5 babayiğitten bugün aynı yerde kalan tek bir isim yok. Sonuç olarak fotoğrafta yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu dışında kadro tamamen değişmiş durumda. Bakalım yeni dönem neler getirecek. Ama T6X'in başarı şansı çok yüksek...

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #TOGG #ortaklık

İlgili Haberler

Sürücülere yeni akaryakıt şoku: LPG'nin litre fiyatına zam yolda
Sürücülere yeni akaryakıt şoku: LPG'nin litre fiyatına zam yolda Eylül ayıyla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki zam dalgası sürüyor. Motorine gelen vergi artışının ardından LPG’ye de zam beklenirken, yeni fiyat artışının gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.
Euro Bölgesi ağustos ayı enflasyonu belli oldu: Veriler yeniden yükselişte
Euro Bölgesi ağustos ayı enflasyonu belli oldu: Veriler yeniden yükselişte Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselerek piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. Açıklanan bu oran, Avrupa Merkez Bankası'nın orta vadeli hedefisinin üzerinde kalmaya devam etti. Çekirdek göstergeler de bölgedeki fiyat artışlarının sürdüğünü ortaya koydu.
İstanbul'un ağustos ayı enflasyonu belli oldu: Megakentte fiyat artışları hız kesmiyor
İstanbul'un ağustos ayı enflasyonu belli oldu: Megakentte fiyat artışları hız kesmiyor İstanbul Ticaret Odası ağustos ayına ilişkin İstanbul enflasyon verilerini açıkladı. İstanbul’da fiyat artışlarında eğitim harcamaları öne çıkarken, yıllık enflasyonun seyri ve diğer harcama gruplarındaki değişimler de dikkat çekti.