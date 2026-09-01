TOGG'un ortaklık yapısı sil baştan: Altı yıl sonra 'babayiğitler' masadan kalktı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ortaklık yapısında yaşanan değişimler, projenin kuruluş dönemindeki "5 babayiğit" olarak anılan isimleri yeniden gündeme getirdi.
Kasım 2017'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir araya gelen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, 4 büyük holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katılımıyla projeyi başlattı.
2023 yılında ilk araçlarını yollara çıkaran TOGG, dördüncü yılını geride bırakmaya hazırlanırken şirketin ortaklık yapısında da önemli değişiklikler yaşandı.
İnan Kıraç'ın 2021 yılında TOGG projesinden ayrılmasının ardından, yüzde 23'er hisseye sahip Anadolu Grubu ve Zorlu Holding'in de projeden çıkmak için hisselerini Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devretmek üzere görüşmelere başladığı belirtildi.
TOGG'UN MEVCUT ORTAKLIK YAPISI
TOGG'un mevcut hissedarları şu şekilde:
Anadolu Grubu: Yüzde 23
BMC: Yüzde 23
Turkcell: Yüzde 23
Zorlu Holding: Yüzde 23
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB): Yüzde 8
5 BABAYİĞİTTEN GERİYE KİM KALDI?
Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 Kasım 2017 tarihinde çekilen ve TOGG projesinin kuruluşunda yer alan isimleri gösteren fotoğrafı yeniden gündeme taşıdı.
Özpeynirci, aradan geçen 9 yılda fotoğraftaki isimlerin tamamının değiştiğine dikkat çekti.
Özpeynirci, fotoğraftaki değişimlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Türkiye’nin otomobili için '5 Babayiğit' bu fotoğrafla yola çıktı. Aradan 9 yıl geçti, fotoğraf kaldı ama 5 babayiğidi temsil eden isimlerin tamamı değişti. İnan Kıraç, Ahmet Nazif Zorlu ve Tuncay Özilhan artık ortaklıkta yok. (Zorlu ve Anadolu Grubu doğruladı) BMC’de Ethem Sancak’ın yerini Fuat Tosyalı aldı. Turkcell’i temsil eden Ahmet Akça’nın oturduğu koltukta ise bugün Şenol Kazancı var. Yani fotoğraftaki 5 babayiğitten bugün aynı yerde kalan tek bir isim yok. Sonuç olarak fotoğrafta yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu dışında kadro tamamen değişmiş durumda. Bakalım yeni dönem neler getirecek. Ama T6X'in başarı şansı çok yüksek...