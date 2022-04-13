Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı
TÜİK'in verilerine göre şubat ayında ciro endeksleri toplamda yüzde 105,4 artış gösterdi.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Şubat ayında yıllık %105,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %123,6, inşaat ciro endeksi %55,2, ticaret ciro endeksi %94,1, hizmet ciro endeksi %119,6 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK %7,9 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Şubat ayında aylık %7,9 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %7,3, inşaat ciro endeksi %2,7, ticaret ciro endeksi %9,4, hizmet ciro endeksi %6,1 arttı.
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