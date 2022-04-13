Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı

TÜİK'in verilerine göre şubat ayında ciro endeksleri toplamda yüzde 105,4 artış gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2022 Çarşamba, 11:00
Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı
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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Şubat ayında yıllık %105,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %123,6, inşaat ciro endeksi %55,2, ticaret ciro endeksi %94,1, hizmet ciro endeksi %119,6 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %7,9 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Şubat ayında aylık %7,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %7,3, inşaat ciro endeksi %2,7, ticaret ciro endeksi %9,4, hizmet ciro endeksi %6,1 arttı.


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