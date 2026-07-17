Toprağın 20 santimetre altından 22 tonluk servet çıkarıldı: Kilosu 40 bin lira

Erzurum ve Erzincan'da yürütülen envanter çalışmaları sonucunda toplam 112 bin hektarlık alanda yaklaşık 22 ton trüf mantarı varlığı tespit edildi. 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen satışlarla ülke ekonomisine yaklaşık 30 milyon lira katkı sağlandı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Şifa Bahçeleri Projesi kapsamında müdürlük yerleşkesinde oluşturulan tıbbi ve aromatik bitki alanını tanıttı. Karakurt, toprağın 5 ila 20 santimetre altında doğal olarak yetişen trüf mantarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

TRÜF MANTARI HASSAS BURUNLU KÖPEKLERLE BULUNUYOR

Trüf mantarının özel eğitimli hassas burunlu köpekler yardımıyla toplandığını ifade eden Karakurt, geçen yıl ürünün kilogram fiyatının 100 ila 150 Euro arasında değiştiğini söyledi.

Karakurt, Erzurum ve Erzincan'da yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

Erzurum'da Horasan, İspir ve Aşkale tarafında yaklaşık 20 bin hektar alanda çalışmamızı tamamladık ve 3,5 tona yakın trüf varlığı tespit ettik. Erzincan'da Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü şefliklerinde de yaklaşık 30 bin hektarda envanter ve planlama çalışmalarımızı tamamladık ve yaklaşık 6 ton trüf varlığı tespit ettik. Refahiye Orman İşletme Müdürlüğümüzde yürüttüğümüz çalışmalarda toplam 62 bin hektarda yaklaşık 12,5 ton trüf mantarı tespit edildi. 2024'ten bu yana trüf mantarı satışını yapıyoruz, yaklaşık 30 milyon liranın ülke ekonomisine kazandırılmasını sağladık.

MİKORİZALI MEŞE FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Laboratuvar ortamında meşe fidanlarının köklerine aşılanan mikorizalarla da trüf üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Karakurt, Erzurum ve Erzincan'da 50 dönümlük alanda 2 bin 650 mikorizalı meşe fidanını toprakla buluşturduklarını söyledi.

FİDAN ÜRETİM KAPASİTESİ 3 MİLYONA ÇIKARILACAK

Orman Fidanlık Müdürlüğünün 350 dönümlük alanda faaliyet gösterdiğini belirten Karakurt, bu yıl 2,5 milyon fidan üretmeyi planladıklarını, gelecek sezonda ise üretim kapasitesini 3 milyona çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Karakurt ayrıca, 2025 yılında ahlat, alıç ve kuşburnu gibi türlerden yaklaşık 500 bin orman meyvesi fidanı üretildiğini, lavanta, kekik, adaçayı, ekinezya, karamürver, melisa ve nane türlerinden ise 15 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti.