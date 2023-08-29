Toyota, Japonya'da üretime ara verdi! Faaliyetlerine ne zaman başlıyor?

Yayınlanma: 29.08.2023 - 16:39

Güncelleme: 29.08.2023 - 16:39

Toyota'nın faaliyetlerini durdurması, satışları bakımından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan şirket için yerel üretimi durma noktasına getirmişti.

Şirket sözcüsü, Toyota'nın bugün sabahtan itibaren 12 fabrikasındaki üretimi askıya aldığını ve kalan 2 fabrikadaki üretimin de öğleden sonradan itibaren askıya alınacağını belirtmişti.

Toyota yarın sabahtan itibaren 12 fabrikadaki 25 üretim hattındaki üretimin yeniden başlayacağını ve kalan 2 fabrikada da öğleden sonra başlayacağını açıkladı.

Şirket sözcüsü sorun nedeniyle Toyota'nın parça siparişi veremediğini ve nedeninin araştırıldığını söylemişti.

Reuters'ın hesaplamalarına göre 14 fabrika toplamda Toyota'nın küresel üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştiriyor.