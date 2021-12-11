Toyota parça tedarik problemi nedeniyle 4 tesisindeki üretimi geçici durduracak
Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün (Covid-19), otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu bu ay Japonya'daki 4 tesisindeki üretimi durduracak.
Covid-19 vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Tahara ve Miyata fabrikaları dahil ülke içi 4 tesisinde üretim bantlarını geçici olarak durduracak.
3 ila 7 gün arasında değişen durdurmalar sonrası 9 bin araç imalatının gecikeceği bildirildi.
Üretimi etkilenecek modeller arasında Land Cruiser ve Lexus NX yer aldığı bildirildi.
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