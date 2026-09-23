Cumhuriyet Gazetesi Logo
Toyota Türkiye 4 milyonuncu aracını banttan indirdi

Toyota Türkiye 4 milyonuncu aracını banttan indirdi

23.09.2026 16:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Toyota Türkiye 4 milyonuncu aracını banttan indirdi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’daki fabrikasında 4 milyonuncu aracını üretti. 1994 yılında seri üretime başlayan şirket, 32 yıllık üretim sürecinde bu önemli eşiğe ulaşırken, C-HR Hybrid ile başlayan hibrit araç üretiminde de 10’uncu yılını geride bıraktı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’daki fabrikasında 4 milyonuncu aracını üretti. 1994 yılında seri üretime başlayan TMMT, 32 yıllık üretim yolculuğunda bu önemli eşiğe ulaşırken, C-HR Hybrid ile başladığı hibrit araç üretiminde de 10’uncu yılını geride bıraktı.

'BU GÜVENİN SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR'

Törende konuşan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Murat Bülbül, “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak Sakarya’da 4 milyonuncu aracımızı üretmenin ve hibrit üretimimizin 10’uncu yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ulaştığımız bu kilometre taşı, yalnızca bir üretim başarısı değil; insanımıza, üretim gücümüze, kalite anlayışımıza ve birlikte çalışma kültürümüze duyduğumuz güvenin somut bir göstergesidir” dedi.

Image

Toyota'nın Avrupa'daki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan ve Sakarya Fabrikası’nda ürettiği Toyota C-HR ve Corolla modellerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), 4 milyonuncu aracını üretti. TMMT, C-HR Hybrid üretimiyle başlayan hibrit araç üretiminde de 10’uncu yılını geride bıraktı. 

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan üretim tesisinde 4 milyonuncu aracın banttan indirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, TMMT yönetimi, çalışanları ile Toyota Motor Corporation yöneticisi Mitsuhiro Morita ile Toyota Avrupa Başkan Yardımcısı Richard Kenworthy de katıldı.

İlgili Konular: #türkiye #toyota #sanayi

İlgili Haberler

Mahfi Eğilmez döviz riskine dikkat çekti: Kur yükselirse ne olacak?
Mahfi Eğilmez döviz riskine dikkat çekti: Kur yükselirse ne olacak? İktisatçı Mahfi Eğilmez, şirketlerin döviz cinsinden borç taşımasının tek başına risk oluşturmadığını, asıl riskin döviz yükümlülüklerinin döviz gelirlerini aşmasıyla ortaya çıktığını belirtti. Eğilmez, kurda yaşanabilecek yükseliş karşısında şirketlerin borçlarını ödeme ve çevirme kapasitesinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.
Borsa İstanbul'da tarihi değişiklik: BIST 100'den 27 şirket çıkarıldı
Borsa İstanbul'da tarihi değişiklik: BIST 100'den 27 şirket çıkarıldı Borsa İstanbul’da 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak endeks ve pazar değişiklikleri, pay piyasası ve kotasyon kriterlerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle kapsamlı bir şekilde gerçekleşti. Volatilite kriterinin getirilmesi ve halka arz edilen payların asgari piyasa değeri sınırlarının yükseltilmesiyle BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde çok sayıda şirket değişti.
Dar gelirli ailelere yeni destek geliyor: Sistem 2027'de başlayacak
Dar gelirli ailelere yeni destek geliyor: Sistem 2027'de başlayacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yürüttüğü GETAD projesinde etki analizlerinin ekim ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Analizlerin ardından belirli gelir düzeyinin altında kalan hanelere sağlanacak desteklerin kapsamı il ve ilçe bazında belirlenecek.