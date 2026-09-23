Toyota Türkiye 4 milyonuncu aracını banttan indirdi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’daki fabrikasında 4 milyonuncu aracını üretti. 1994 yılında seri üretime başlayan TMMT, 32 yıllık üretim yolculuğunda bu önemli eşiğe ulaşırken, C-HR Hybrid ile başladığı hibrit araç üretiminde de 10’uncu yılını geride bıraktı.

'BU GÜVENİN SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR'

Törende konuşan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Murat Bülbül, “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak Sakarya’da 4 milyonuncu aracımızı üretmenin ve hibrit üretimimizin 10’uncu yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ulaştığımız bu kilometre taşı, yalnızca bir üretim başarısı değil; insanımıza, üretim gücümüze, kalite anlayışımıza ve birlikte çalışma kültürümüze duyduğumuz güvenin somut bir göstergesidir” dedi.

Toyota'nın Avrupa'daki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan ve Sakarya Fabrikası’nda ürettiği Toyota C-HR ve Corolla modellerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), 4 milyonuncu aracını üretti. TMMT, C-HR Hybrid üretimiyle başlayan hibrit araç üretiminde de 10’uncu yılını geride bıraktı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan üretim tesisinde 4 milyonuncu aracın banttan indirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, TMMT yönetimi, çalışanları ile Toyota Motor Corporation yöneticisi Mitsuhiro Morita ile Toyota Avrupa Başkan Yardımcısı Richard Kenworthy de katıldı.