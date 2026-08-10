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Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu
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Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

10.08.2026 10:38:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

Trafik sigortasında yeni dönemin tavan fiyatları açıklandı. Sürücülerin risk grubuna göre belirlenen güncel tarifede hususi araçların yanı sıra ticari taksi ve otobüslerde de prim üst limitleri yükselirken, sigortasız araç kullanımı ve gecikmeli yenilemelere uygulanan yaptırımlar geçerliliğini koruyor.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Ağustos 2026 dönemine ilişkin zorunlu trafik sigortası tavan primlerini açıkladı. Yeni tarifeyle birlikte otomobillerde risk grubuna göre primler 57 bin TL'yi aşarken, ticari araçlar ve otobüslerde tavan fiyatlar yüz binlerce liraya ulaştı.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE OTOMOBİL PRİMLERİ BELLİ OLDU

Yeni tarifede Türkiye'nin üç büyük ilindeki zorunlu trafik sigortası primleri, sürücülerin risk basamaklarına göre yeniden belirlendi.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

İstanbul'da dördüncü basamakta yer alan standart bir otomobil için prim 19 bin 71 TL olarak belirlendi. En yüksek risk grubunda bulunan sürücüler için prim 57 bin 213 TL'ye yükselirken, en düşük risk grubundaki sekizinci basamak sürücüler için prim 9 bin 535 TL oldu.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

Ankara'da otomobiller için en yüksek prim 55 bin 594 TL, en düşük prim ise 9 bin 266 TL olarak açıklandı.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

İzmir'de ise en yüksek prim 53 bin 974 TL, en düşük prim 8 bin 996 TL olarak belirlendi.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

TİCARİ TAKSİLERDE TAVAN PRİM 166 BİN TL'Yİ AŞTI

Ağustos tarifesiyle ticari taksi ve toplu taşıma araçlarının zorunlu trafik sigortası primleri de yükseldi.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

İstanbul'da ticari taksiler için primler, sürücünün risk durumuna göre 27 bin 702 TL ile 166 bin 214 TL arasında değişiyor.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

Ankara'da ticari taksiler için belirlenen en yüksek prim 161 bin 510 TL olurken, İzmir'de bu tutar 156 bin 806 TL olarak açıklandı.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

OTOBÜSLERDE TAVAN FİYAT 408 BİN TL'YE ULAŞTI

Toplu taşıma araçlarında da yüksek primler dikkat çekti. 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde İstanbul için tavan prim 408 bin 348 TL'ye kadar yükseldi.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

TRAFİK SİGORTASI OLMADAN ARAÇ KULLANMANIN CEZASI BELLİ

Zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araç sahipleri idari ve finansal yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

2026 yılı itibarıyla sigortasız araç kullanan sürücülere 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca araç, sigorta poliçesi düzenlenene kadar trafikten menediliyor.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

Sigortasız aracın kazaya karışması halinde ise sürücü, uygulanacak idari yaptırımın yanı sıra karşı tarafın oluşan hasar masraflarından da sorumlu tutuluyor.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

TRAFİK SİGORTASINDA GECİKME ZAMMI YÜZDE 50'YE ÇIKABİLİYOR

Poliçesini zamanında yenilemeyen araç sahipleri için gecikme zammı da uygulanıyor.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

Sigortanın yenilenmesinde gecikilen her 30 günlük dönem için prim tutarı üzerinden yüzde 5 ek ücret alınıyor. Söz konusu gecikme bedeli toplamda yüzde 50'lik üst sınıra kadar çıkabiliyor.

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