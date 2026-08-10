Trafik sigortasında yeni dönem başladı: Ağustos ayı tavan fiyatları belli oldu

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Ağustos 2026 dönemine ilişkin zorunlu trafik sigortası tavan primlerini açıkladı. Yeni tarifeyle birlikte otomobillerde risk grubuna göre primler 57 bin TL'yi aşarken, ticari araçlar ve otobüslerde tavan fiyatlar yüz binlerce liraya ulaştı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE OTOMOBİL PRİMLERİ BELLİ OLDU Yeni tarifede Türkiye'nin üç büyük ilindeki zorunlu trafik sigortası primleri, sürücülerin risk basamaklarına göre yeniden belirlendi.

İstanbul'da dördüncü basamakta yer alan standart bir otomobil için prim 19 bin 71 TL olarak belirlendi. En yüksek risk grubunda bulunan sürücüler için prim 57 bin 213 TL'ye yükselirken, en düşük risk grubundaki sekizinci basamak sürücüler için prim 9 bin 535 TL oldu.

Ankara'da otomobiller için en yüksek prim 55 bin 594 TL, en düşük prim ise 9 bin 266 TL olarak açıklandı.

İzmir'de ise en yüksek prim 53 bin 974 TL, en düşük prim 8 bin 996 TL olarak belirlendi.

TİCARİ TAKSİLERDE TAVAN PRİM 166 BİN TL'Yİ AŞTI Ağustos tarifesiyle ticari taksi ve toplu taşıma araçlarının zorunlu trafik sigortası primleri de yükseldi.

İstanbul'da ticari taksiler için primler, sürücünün risk durumuna göre 27 bin 702 TL ile 166 bin 214 TL arasında değişiyor.

Ankara'da ticari taksiler için belirlenen en yüksek prim 161 bin 510 TL olurken, İzmir'de bu tutar 156 bin 806 TL olarak açıklandı.

OTOBÜSLERDE TAVAN FİYAT 408 BİN TL'YE ULAŞTI Toplu taşıma araçlarında da yüksek primler dikkat çekti. 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde İstanbul için tavan prim 408 bin 348 TL'ye kadar yükseldi.

TRAFİK SİGORTASI OLMADAN ARAÇ KULLANMANIN CEZASI BELLİ Zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araç sahipleri idari ve finansal yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

2026 yılı itibarıyla sigortasız araç kullanan sürücülere 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca araç, sigorta poliçesi düzenlenene kadar trafikten menediliyor.

Sigortasız aracın kazaya karışması halinde ise sürücü, uygulanacak idari yaptırımın yanı sıra karşı tarafın oluşan hasar masraflarından da sorumlu tutuluyor.

TRAFİK SİGORTASINDA GECİKME ZAMMI YÜZDE 50'YE ÇIKABİLİYOR Poliçesini zamanında yenilemeyen araç sahipleri için gecikme zammı da uygulanıyor.