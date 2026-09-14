Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trafik sigortasında yeni dönem: Zamlı tarife yürürlüğe girdi

Trafik sigortasında yeni dönem: Zamlı tarife yürürlüğe girdi

14.09.2026 09:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Trafik sigortasında yeni dönem: Zamlı tarife yürürlüğe girdi

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife yürürlüğe girerken primler, sürücülerin risk basamağına ve araç türüne göre büyük farklılık gösteriyor. En riskli basamakta yer alan sürücüler yüksek primlerle karşılaşırken, sigortasız araçla trafiğe çıkanları para cezası ve trafikten men riski bekliyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife yürürlüğe girerken sürücülerin ödeyeceği primler risk basamaklarına göre önemli ölçüde farklılaşıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre İstanbul'da dördüncü basamaktaki bir otomobil sahibi zorunlu trafik sigortası için 19 bin 405 lira prim ödüyor.

Hasar geçmişi ve sürücünün risk durumuna göre primler yükselirken, en riskli grupta yer alan sürücüler çok daha yüksek tutarlarla karşılaşıyor. Sigortasız araçla trafiğe çıkanlar ise para cezasının yanı sıra aracın trafikten men edilmesi riskiyle karşı karşıya kalıyor.

TRAFİK SİGORTASINDA RİSK FARKI 6 KATA ULAŞTI

Trafik sigortası primlerinde yaklaşık yüzde 2 oranında artış yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte ödenecek primler, sürücülerin bulunduğu risk basamağına göre değişiyor.

İstanbul'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı araç sahibinin primi 58 bin 214 liraya yükseldi. Hasarsızlık seviyesi en yüksek olan 8'inci basamaktaki sürücünün ödeyeceği prim ise 9 bin 702 lira olarak belirlendi. Böylece en riskli ve en düşük riskli basamak arasındaki prim farkı yaklaşık 6 kata çıktı.

Ankara'da sıfırıncı basamaktaki sürücünün primi 56 bin 566 lira, 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 428 lira oldu.

İzmir'de ise aynı basamaklarda primler sırasıyla 54 bin 919 lira ve 9 bin 153 lira olarak uygulanacak.

TİCARİ TAKSİLERİN TRAFİK SİGORTASI DA YÜKSELDİ

Ticari taksilerde de risk basamaklarına göre prim farkı dikkat çekiyor.

İstanbul'da sıfırıncı basamakta bulunan ticari taksinin primi 172 bin 447 lira, 8'inci basamaktaki prim ise 28 bin 741 lira olarak belirlendi.

Ankara'da en yüksek prim 167 bin 566 lira, en düşük prim 27 bin 928 lira olurken, İzmir'de bu tutarlar sırasıyla 162 bin 686 lira ve 27 bin 114 lira olarak uygulanacak.

OTOBÜSLERDE PRİM 423 BİN TL'Yİ AŞTI

İstanbul'da 31 ve üstü koltuğa sahip otobüslerin zorunlu trafik sigortası primleri de yüksek seviyelere çıktı.

Sıfırıncı basamakta bulunan bir otobüs için prim 423 bin 661 liraya yükselirken, 8'inci basamaktaki prim 70 bin 610 lira olarak belirlendi.

SİGORTASIZ ARACA 1.246 TL CEZA VE TRAFİKTEN MEN

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların sürücülerine 1.246 lira ceza uygulanıyor. Ayrıca araç, eksiklik giderilinceye kadar trafikten men edilebiliyor.

Trafik polisleri, yakalanma anında cezai işlem uyguladıktan sonra aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçesini hemen yaptırmasını isteyebiliyor.

Sigortasız araçla kazaya karışılması halinde ise 2 bin 39 lira cezanın yanı sıra karşı tarafa verilen hasarın da ödenmesi gerekiyor.

GEÇ YAPTIRANA YÜZDE 50'YE KADAR SÜRPRİM

Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmaması veya yenilenmemesi halinde, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında sürprim uygulanıyor.

Gecikme nedeniyle ortaya çıkan bu ek prim oranı en fazla yüzde 50 seviyesine çıkabiliyor.

EN RİSKLİ SÜRÜCÜYE YÜZDE 200 ZAM

Sürücünün sıfırıncı basamağa düşmesi için 1'inci basamakta bulunduğu yıl içinde 3 veya daha fazla kusurlu trafik kazası yapması ve bu kazalar nedeniyle sigortadan tazminat ödenmesi gerekiyor.

Sıfırıncı basamak, en riskli sürücü grubu olarak kabul ediliyor. Bu gruptaki sürücülere zorunlu trafik sigortası priminde yüzde 200 oranında sürprim uygulanıyor.

İlgili Konular: #Trafik #zam #araç #zorunlu trafik sigortası

İlgili Haberler

Ücret ve sendikal hak gasplarına karşı Türkiye’nin dört bir yanında eylemler sürüyor
Ücret ve sendikal hak gasplarına karşı Türkiye’nin dört bir yanında eylemler sürüyor İzmir’de fabrika, Yozgat’ta maden, Edirne’de nakliyat emekçileri hak peşinde; market işçileri eylem hazırlığında. Cumhuriyet’e konuşan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, kurumsal dayanışma zemininin kaybolduğunu ama emekçilerin yeni yollar açtığını söyledi.
Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda
Motorin fiyatı 100 liraya yaklaşıyor: Akaryakıt fiyatlarına dev zam yolda Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken motorine yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına salı günü 6,62 Türk Lirası zam yapılması beklenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları merak konusu oldu.
Altın haftaya kayıpla başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 14 Eylül 2026 Pazartesi...
Altın haftaya kayıpla başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 14 Eylül 2026 Pazartesi... 14 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 14 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...