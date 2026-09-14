Trafik sigortasında yeni dönem: Zamlı tarife yürürlüğe girdi

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife yürürlüğe girerken sürücülerin ödeyeceği primler risk basamaklarına göre önemli ölçüde farklılaşıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre İstanbul'da dördüncü basamaktaki bir otomobil sahibi zorunlu trafik sigortası için 19 bin 405 lira prim ödüyor.

Hasar geçmişi ve sürücünün risk durumuna göre primler yükselirken, en riskli grupta yer alan sürücüler çok daha yüksek tutarlarla karşılaşıyor. Sigortasız araçla trafiğe çıkanlar ise para cezasının yanı sıra aracın trafikten men edilmesi riskiyle karşı karşıya kalıyor.

TRAFİK SİGORTASINDA RİSK FARKI 6 KATA ULAŞTI

Trafik sigortası primlerinde yaklaşık yüzde 2 oranında artış yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte ödenecek primler, sürücülerin bulunduğu risk basamağına göre değişiyor.

İstanbul'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı araç sahibinin primi 58 bin 214 liraya yükseldi. Hasarsızlık seviyesi en yüksek olan 8'inci basamaktaki sürücünün ödeyeceği prim ise 9 bin 702 lira olarak belirlendi. Böylece en riskli ve en düşük riskli basamak arasındaki prim farkı yaklaşık 6 kata çıktı.

Ankara'da sıfırıncı basamaktaki sürücünün primi 56 bin 566 lira, 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 428 lira oldu.

İzmir'de ise aynı basamaklarda primler sırasıyla 54 bin 919 lira ve 9 bin 153 lira olarak uygulanacak.

TİCARİ TAKSİLERİN TRAFİK SİGORTASI DA YÜKSELDİ

Ticari taksilerde de risk basamaklarına göre prim farkı dikkat çekiyor.

İstanbul'da sıfırıncı basamakta bulunan ticari taksinin primi 172 bin 447 lira, 8'inci basamaktaki prim ise 28 bin 741 lira olarak belirlendi.

Ankara'da en yüksek prim 167 bin 566 lira, en düşük prim 27 bin 928 lira olurken, İzmir'de bu tutarlar sırasıyla 162 bin 686 lira ve 27 bin 114 lira olarak uygulanacak.

OTOBÜSLERDE PRİM 423 BİN TL'Yİ AŞTI

İstanbul'da 31 ve üstü koltuğa sahip otobüslerin zorunlu trafik sigortası primleri de yüksek seviyelere çıktı.

Sıfırıncı basamakta bulunan bir otobüs için prim 423 bin 661 liraya yükselirken, 8'inci basamaktaki prim 70 bin 610 lira olarak belirlendi.

SİGORTASIZ ARACA 1.246 TL CEZA VE TRAFİKTEN MEN

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların sürücülerine 1.246 lira ceza uygulanıyor. Ayrıca araç, eksiklik giderilinceye kadar trafikten men edilebiliyor.

Trafik polisleri, yakalanma anında cezai işlem uyguladıktan sonra aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçesini hemen yaptırmasını isteyebiliyor.

Sigortasız araçla kazaya karışılması halinde ise 2 bin 39 lira cezanın yanı sıra karşı tarafa verilen hasarın da ödenmesi gerekiyor.

GEÇ YAPTIRANA YÜZDE 50'YE KADAR SÜRPRİM

Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmaması veya yenilenmemesi halinde, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında sürprim uygulanıyor.

Gecikme nedeniyle ortaya çıkan bu ek prim oranı en fazla yüzde 50 seviyesine çıkabiliyor.

EN RİSKLİ SÜRÜCÜYE YÜZDE 200 ZAM

Sürücünün sıfırıncı basamağa düşmesi için 1'inci basamakta bulunduğu yıl içinde 3 veya daha fazla kusurlu trafik kazası yapması ve bu kazalar nedeniyle sigortadan tazminat ödenmesi gerekiyor.

Sıfırıncı basamak, en riskli sürücü grubu olarak kabul ediliyor. Bu gruptaki sürücülere zorunlu trafik sigortası priminde yüzde 200 oranında sürprim uygulanıyor.