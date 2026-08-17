Trafikte en çok tercih edilen marka belli oldu: TÜİK temmuz ayı verilerini açıkladı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026'ya ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞITLARIN YÜZDE 48,1'İ MOTOSİKLET

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38'ini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 39,5, kamyonda yüzde 34,5, kamyonette yüzde 18,7, otomobilde yüzde 6,9 ve motosiklette yüzde 3,7 arttı.

Buna karşılık özel amaçlı taşıtların kaydı yüzde 44,3, minibüs yüzde 4,8 ve traktör yüzde 0,8 azaldı.

TAŞIT KAYITLARI YILLIK BAZDA YÜZDE 19,4 GERİLEDİ

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı yüzde 19,4 azaldı.

Yıllık bazda otobüs kayıtları yüzde 33,5, kamyon yüzde 13,6 ve minibüs yüzde 1,8 arttı.

Özel amaçlı taşıt kayıtlarında yüzde 49,1, kamyonette yüzde 30,3, otomobilde yüzde 26, motosiklette yüzde 12,5 ve traktörde yüzde 0,6 düşüş görüldü.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 34,7 MİLYONA ULAŞTI

Temmuz ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 746 bin 396 oldu.

Bu araçların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TEMMUZDA 907 BİN 846 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Temmuz ayında 907 bin 846 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Devri yapılan taşıtların yüzde 64,8'ini otomobil, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 13,7'sini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK HANGİ MARKA ARAÇ TERCİH EDİLDİ

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 78 bin 761 otomobilin marka dağılımında Renault yüzde 11,2 ile ilk sırada yer aldı.

Renault'u yüzde 8,3 ile Fiat, yüzde 8,2 ile TOGG, yüzde 8 ile Hyundai, yüzde 7,9 ile Volkswagen, yüzde 6,8 ile Toyota ve yüzde 5,4 ile Skoda takip etti.

YILIN İLK 7 AYINDA 1,17 MİLYON TAŞIT KAYDI YAPILDI

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 azalarak 1 milyon 170 bin 247 oldu.

Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 21,2 artarak 35 bin 336 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 7 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 134 bin 911 arttı.

KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERDE BENZİNLİLER İLK SIRADA

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 otomobilin yüzde 41'ini benzinli araçlar oluşturdu.

Bu otomobillerin yüzde 31,8'i hibrit, yüzde 18'i elektrikli, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı olarak kaydedildi.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 959 bin 336 otomobilin yüzde 32,1'i dizel, yüzde 31'i benzinli, yüzde 29,3'ü LPG'li, yüzde 4,9'u hibrit ve yüzde 2,6'sı elektrikli araçlardan oluştu.

EN ÇOK 1300 VE ALTI MOTOR HACMİNE SAHİP OTOMOBİL KAYDEDİLDİ

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 otomobilin yüzde 31,8'i 1300 ve altı motor silindir hacmine sahip oldu.

Bunu yüzde 16,2 ile 1401-1500, yüzde 14,5 ile 1501-1600, yüzde 10,5 ile 1301-1400, yüzde 8 ile 1601-2000 motor hacmine sahip otomobiller izledi.

2001 ve üzeri motor silindir hacmine sahip otomobillerin payı ise yüzde 0,9 oldu.

YILIN İLK 7 AYINDA EN ÇOK GRİ OTOMOBİL TERCİH EDİLDİ

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 otomobilin yüzde 41,6'sı gri renkte oldu. Böylece 222 bin 580 gri otomobil trafiğe kaydedildi.

Gri otomobilleri yüzde 25,7 ile beyaz, yüzde 11,9 ile siyah, yüzde 9,9 ile mavi, yüzde 5,7 ile yeşil ve yüzde 3,2 ile kırmızı renkli araçlar takip etti.