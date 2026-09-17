Trafikte en çok tercih edilen marka belli oldu: Zirvede hangi firma var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre ağustos ayında 171 bin 887 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

AĞUSTOSTA KAYDI YAPILAN TAŞITLARIN YÜZDE 47,5’İ MOTOSİKLET

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5’ini motosiklet, yüzde 38,4’ünü otomobil, yüzde 9,6’sını kamyonet, yüzde 1,6’sını traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,8’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AYLIK BAZDA YÜZDE 17,2 AZALDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı.

Bu dönemde minibüste yüzde 12,2, otobüste yüzde 0,3 artış görülürken; özel amaçlı taşıtta yüzde 39,5, kamyonda yüzde 32,0, motosiklette yüzde 18,2, otomobilde yüzde 16,1, kamyonette yüzde 15,7 ve traktörde yüzde 15,5 düşüş gerçekleşti.

YILLIK BAZDA DA GERİLEME KAYDEDİLDİ

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 20,1 azaldı.

Geçen yılın aynı ayına göre otobüste yüzde 12,9, minibüste yüzde 0,7 artış olurken otomobilde yüzde 30,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 14,0, motosiklette yüzde 13,6, traktörde yüzde 11,7, kamyonda yüzde 10,4 ve kamyonette yüzde 4,7 azalış görüldü.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 34,9 MİLYONA ULAŞTI

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879 oldu.

Bu taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,8’ini motosiklet, yüzde 14,3’ünü kamyonet, yüzde 6,7’sini traktör, yüzde 3,0’ını kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AĞUSTOSTA 917 BİN TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında 917 bin 143 adet taşıtın devri yapıldı.

Devri yapılan taşıtların yüzde 66,4’ünü otomobil, yüzde 13,7’sini kamyonet, yüzde 12,5’ini motosiklet, yüzde 3,0’ını traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK HANGİ MARKA ARAÇ TERCİH EDİLDİ?

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 66 bin 48 otomobilin markalara göre dağılımında Renault yüzde 12,3 ile ilk sırada yer aldı.

Bunu yüzde 8,5 ile Volkswagen, yüzde 8,4 ile Hyundai, yüzde 7,3 ile TOGG, yüzde 7,2 ile Toyota, yüzde 5,8 ile Peugeot, yüzde 5,2 ile Skoda, yüzde 4,6 ile Mercedes-Benz, yüzde 4,3 ile Citroen, yüzde 4,2 ile Kia, yüzde 3,7 ile Fiat, yüzde 3,4 ile Nissan, yüzde 3,1 ile Opel, yüzde 2,8 ile Volvo, yüzde 2,4 ile Dacia, yüzde 2,4 ile BMW, yüzde 2,3 ile Chery, yüzde 2,0 ile Audi, yüzde 1,5 ile Honda ve yüzde 1,2 ile Jeep izledi.

Diğer markaların payı ise yüzde 7,4 oldu.

SEKİZ AYDA 1,34 MİLYON TAŞITIN KAYDI YAPILDI

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azalarak 1 milyon 342 bin 134 oldu.

Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 artarak 41 bin 641’e yükseldi. Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 300 bin 493 adet artış gerçekleşti.

YENİ OTOMOBİLLERDE BENZİN İLK SIRADA

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 otomobilin yüzde 40,8’i benzin, yüzde 32,1’i hibrit, yüzde 18,1’i elektrikli, yüzde 7,8’i dizel ve yüzde 1,2’si LPG yakıtlı oldu.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 37 bin 907 otomobilin yüzde 32,0’ı dizel, yüzde 31,0’ı benzin, yüzde 29,2’si LPG, yüzde 5,0’ı hibrit ve yüzde 2,6’sı elektrikli araçlardan oluştu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

EN ÇOK 1300 VE ALTI MOTOR HACMİNE SAHİP OTOMOBİL KAYDEDİLDİ

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 otomobilin yüzde 31,5’i 1300 ve altı, yüzde 16,7’si 1401-1500, yüzde 14,3’ü 1501-1600, yüzde 10,6’sı 1301-1400, yüzde 7,9’u 1601-2000 ve yüzde 1,0’ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 41,5’İ GRİ

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 otomobilin yüzde 41,5’i gri, yüzde 25,5’i beyaz, yüzde 12,0’ı siyah, yüzde 9,9’u mavi, yüzde 5,7’si yeşil, yüzde 3,2’si kırmızı, yüzde 1,3’ü kahverengi, yüzde 0,3’ü turuncu, yüzde 0,3’ü sarı ve yüzde 0,1’i diğer renklerden oluştu.