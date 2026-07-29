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Trump 'canlarına okuyacağız' dedi piyasalar sallandı: Petrol yükseldi, altın ve gümüş düştü

Trump 'canlarına okuyacağız' dedi piyasalar sallandı: Petrol yükseldi, altın ve gümüş düştü

29.07.2026 18:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Trump 'canlarına okuyacağız' dedi piyasalar sallandı: Petrol yükseldi, altın ve gümüş düştü

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD birliklerine düzenlediği balistik füze saldırısına çok sert yanıt vereceklerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından petrol fiyatları hızla yükselirken, altın ve hisse senedi piyasalarında sert satışlar görüldü.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın beş gündür duran İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceğine işaret eden açıklamaları küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Trump'ın İran'a sert karşılık verileceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yükselirken, hisse senedi piyasalarında düşüş görüldü.

TRUMP'TAN İRAN'A SERT MESAJ

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'ın gece saatlerinde Ürdün'deki ABD birliklerini hedef alan balistik füze saldırısına karşı sert yanıt vereceklerini söyledi.

Trump, "Canlarına okuyacağız. Onları çok sert vuracağız. Ağır bir darbe alacaklar" ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARI 90 DOLARI GÖRDÜ

Trump'ın açıklamalarının ardından petrol piyasasında yükseliş hızlandı.

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yaklaşık yüzde 7 yükselerek yeniden 90 ABD Doları seviyesine ulaştı.

ALTIN VE GÜMÜŞ GERİLEDİ

Güne yükselişle başlayan altın fiyatları ise açıklamaların ardından yön değiştirdi.

Ons altın yüzde 0,8 değer kaybederek 4 bin ABD Dolarının altına gerilerken, gümüş fiyatları da yüzde 0,5 düşüşle 57 ABD Dolarının altına indi.

BORSA İSTANBUL'DA SATIŞ BASKISI

Jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla birlikte Borsa İstanbul'da da satışlar hız kazandı.

BIST 100 endeksindeki günlük kayıp yüzde 1,5'i aşarken, bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 3,5'in üzerine çıktı.

ENFLASYON VE FAİZ ENDİŞESİ GÜÇLENDİ

Orta Doğu'da artan gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle küresel enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceği endişelerini artırdı.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin merkez bankalarının faiz politikalarını daha sıkı tutmasına neden olabileceği beklentisi, hisse senetleri gibi riskli varlıklarda satış baskısını beraberinde getirdi.

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