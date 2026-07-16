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Trump'ın portresi 1 doların üzerine basılıyor: ABD'nin 250. yılına özel altın para

Trump'ın portresi 1 doların üzerine basılıyor: ABD'nin 250. yılına özel altın para

16.07.2026 10:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Trump'ın portresi 1 doların üzerine basılıyor: ABD'nin 250. yılına özel altın para

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin 250. bağımsızlık yılı anısına, üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin yer alacağı 1 dolarlık yeni bir altın madeni para basılacağını açıkladı.
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılı kapsamında üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık yeni altın madeni para basılacağını duyurdu.

Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu paranın ABD Darphanesi tarafından ülkenin 250'nci kuruluş yıl dönümü anısına üretileceğini bildirdi.

TRUMP PORTRESİ YER ALACAK

Bessent, yeni altın madeni paranın özgürlüğün mirasını onurlandırmak ve vatanseverliğin kalıcı bir simgesi olmak amacıyla tasarlandığını belirtti.

Trump'ın portresini taşıyacak paranın, Amerikan değerlerinin gücünü ve özgürlüğü korumaya adanmış bir ulusun vaadini temsil ettiğini ifade eden Bessent, projenin bağımsızlığın 250'nci yılı kutlamalarının önemli unsurlarından biri olacağını kaydetti.

TASARIM DETAYLARI PAYLAŞILDI

Bessent'in paylaştığı görsele göre altın paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresinin yanı sıra ABD'nin bağımsızlığının ilan edildiği yılı ve 250'nci yılını simgeleyen "1776-2026" tarihleri yer alıyor.

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Ön yüzde ayrıca "Liberty" (Özgürlük) ve "In God We Trust" (Tanrı'ya Güveniriz) ifadeleri bulunuyor.

Paranın arka yüzünde ise geleneksel Amerikan kartalı motifiyle birlikte "250" sayısı ve "One Dollar" (Bir Dolar) yazısı yer alıyor.

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