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Trump'tan piyasaları sarsacak yeni hamle: İHA ticaretine yüzde 100'e varan gümrük vergisi yolda

Trump'tan piyasaları sarsacak yeni hamle: İHA ticaretine yüzde 100'e varan gümrük vergisi yolda

14.08.2026 15:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Trump'tan piyasaları sarsacak yeni hamle: İHA ticaretine yüzde 100'e varan gümrük vergisi yolda

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle yabancı menşeli insansız hava araçları ve kritik bileşenlerinin ithalatına yüzde 25 ile yüzde 100 arasında değişen ek gümrük vergileri getirildiğini duyurdu.
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ABD Başkanı Donald Trump, küresel insansız hava aracı (İHA) pazarını ve tedarik zincirlerini yakından ilgilendiren yeni bir ekonomik adım attı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan karara göre, yabancı menşeli İHA'lar ile bu araçlarda kullanılan kritik bileşenlerin ithalatına yüzde 25 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacak.

Düzenlemeyle yabancı menşeli İHA ve bileşenlerinin ithalatından kaynaklanan ulusal güvenlik risklerinin azaltılması ve ABD'deki yerli İHA sektörünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

HANGİ İHA'LARA YÜZDE 100 VERGİ UYGULANACAK?

Karar kapsamında uygulanacak vergi oranları, İHA'ların teknik özellikleri ve maksimum kalkış ağırlıklarına göre belirlenecek.

Maksimum kalkış ağırlığı 25 kilogramın üzerinde olan veya bünyesinde termal görüntüleme teknolojisi bulunan İHA'lara yüzde 100 oranında değer esaslı (ad valorem) gümrük vergisi uygulanacak.

Bu kapsamda söz konusu İHA'ların kenetlenme istasyonları ile bazı kritik bileşenleri de yüzde 100'lük ek vergiye tabi olacak.

Daha küçük ve ulusal güvenlik açısından özellikle hassas kategoride değerlendirilmeyen belirli İHA'lar ile tali bileşenlerde ise gümrük vergisi yüzde 25 olacak.

MÜTTEFİK ÜLKELERE DAHA DÜŞÜK TARİFE UYGULANACAK

Kararnameyle ABD'nin stratejik ortaklarına farklı vergi oranları uygulanmasının da önü açıldı.

Donanım, yazılım ve teknolojisinin büyük bölümünün ilgili ülke ile ABD menşeli olması şartıyla Avrupa Birliği, Japonya, Lihtenştayn, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan'dan ithal edilen İHA ve parçalara yüzde 15 gümrük vergisi uygulanacak.

Birleşik Krallık menşeli ürünler için ise tarife oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

YENİ TARİFELER 3 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni gümrük tarifeleri, kararın imzalanmasından 21 gün sonra, yani 3 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ulusal güvenlik açısından hassas kategoride değerlendirilmeyen İHA bileşenlerine yönelik vergiler ise 180 gün sonra uygulanmaya başlayacak.

ABD'DE İHA ÜRETİMİNE YENİ TEŞVİK PROGRAMI

Kararnameyle ABD Ticaret Bakanlığı'na da yeni bir görev verildi.

Bakanlık, ABD'de İHA üretimine yönelik yeni yatırımlar gerçekleştirecek şirketleri desteklemek amacıyla özel bir teşvik programı oluşturacak.

Böylece Washington yönetimi, yabancı İHA ve bileşenlerine yönelik gümrük vergilerini artırırken aynı zamanda yerli üretimin geliştirilmesini ve ABD'nin tedarik zincirlerindeki dışa bağımlılığının azaltılmasını hedefliyor.

İlgili Konular: #insansız hava aracı #ithalat #Donald Trump #Gümrük vergisi

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