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Trump’tan seçim öncesi akaryakıt hamlesi: Rekor fiyatlara karşı kararnameyi imzaladı

Trump’tan seçim öncesi akaryakıt hamlesi: Rekor fiyatlara karşı kararnameyi imzaladı

6.10.2026 11:31:00
Güncellenme:
Reuters
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Trump’tan seçim öncesi akaryakıt hamlesi: Rekor fiyatlara karşı kararnameyi imzaladı

ABD’de yükselen dizel fiyatları ve artan yaşam maliyeti, ara seçimler öncesinde Trump yönetiminin ekonomi gündemindeki baskıyı artırdı. Donald Trump, akaryakıt maliyetlerini hafifletmek amacıyla vergiden muaf dizelin kullanım alanını genişleten kararnameyi imzalarken, enerji fiyatlarındaki yükseliş siyasi tartışmaların da merkezine yerleşti.
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ABD Başkanı Donald Trump, Nebraska’da düzenlenen mitingde vergiden muaf dizel yakıta erişimi genişleten başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD’de dizel fiyatları geçen ay galon başına yaklaşık 6,50 dolarla rekor seviyeye çıkarken, yakıt maliyetlerindeki artış 3 Kasım’da yapılacak ara seçimler öncesinde Trump yönetimi açısından önemli bir ekonomik başlık haline geldi.

Cumhuriyetçi Parti, Senato ve Temsilciler Meclisi’nde halen dar çoğunluğa sahip.

VERGİSİZ DİZELE ERİŞİM GENİŞLETİLDİ

Trump’ın imzaladığı kararnameyle, normalde tarım sektöründe ve bazı arazi araçlarında kullanılan, federal yakıt vergisinden muaf kırmızı boyalı dizelin yalnızca yol dışı kullanım şartı gevşetildi.

Karar, yıl sonuna kadar söz konusu yakıtın kara yolunda kullanımından doğan federal tüketim vergisinin faiz ve ceza uygulanmadan ertelenmesini öngörüyor.

Trump, uygulamanın uzun süre devam etmesine gerek kalmamasını umduğunu belirterek, “Umarım buna uzun süre ihtiyacımız olmaz” dedi.

HAZİNE, TARIM VE ULAŞTIRMA BAKANLIKLARINA TALİMAT

Kararnameyle ABD Hazine Bakanı’na, Savunma Bakanı ile birlikte çalışarak kırmızı boyalı dizelin kara yolunda kullanımından doğan federal tüketim vergisinin yıl sonuna kadar ertelenmesi ve bu verginin daha sonra tamamen kaldırılmasına yönelik seçeneklerin araştırılması talimatı verildi.

Tarım Bakanlığı’ndan, talebin yüksek olduğu bölgelerde çiftçilerin kırmızı boyalı dizele erişiminin güvence altına alınması istendi.

Ulaştırma Bakanlığı ise eyalet yönetimleri, sektör temsilcileri ve işçi örgütleriyle koordinasyon sağlamakla görevlendirildi.

SAVAŞLAR DİZEL FİYATLARINI YUKARI TAŞIDI

ABD’de dizel fiyatlarındaki yükselişte ABD-İsrail’in İran’la savaşı ile Rusya’nın Ukrayna’yı işgali etkili oldu.

Çatışmalar sırasında Batı Asya ve Rusya’daki rafinerilere yönelik saldırılar, küresel dizel arzında daralmaya yol açarken fiyatları yukarı taşıdı.

Özellikle taşımacılık sektöründe yoğun kullanılan dizelin pahalanması, ABD’de mal taşımacılığı maliyetlerini de artırdı.

G7'DEN 100 MİLYON VARİLLİK ADIM

G7 ülkeleri geçen hafta, artan dizel fiyatlarının etkisini sınırlamak amacıyla 100 milyon varil dizelin piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Karar, Trump’ın ABD’nin dizel ihracatını yasaklama seçeneğini değerlendirmesinin ardından geldi.

Ancak piyasaya verilecek miktarın ne kadarının tamamen yeni arz olacağı, ne kadarının mart ayında varılan küresel anlaşmanın bir parçası olduğu henüz netlik kazanmadı.

TRUMP'IN ONAY ORANI YÜZDE 32'DE

Reuters/Ipsos tarafından pazartesi günü tamamlanan ankete göre Trump’ın görev onayı yüzde 32 ile rekor düşük seviyede bulunuyor.

Ankette ABD’lilerin en fazla endişe duyduğu başlıklardan biri yüksek yaşam maliyeti olurken, benzin ve dizel fiyatlarındaki sert yükseliş de ekonomik memnuniyetsizliği artıran unsurlar arasında yer aldı.

Trump’ın dizel vergisine ilişkin adımı da ara seçimlere bir aydan kısa süre kala akaryakıt fiyatlarındaki baskıyı hafifletmeye yönelik hamlelerden biri olarak öne çıktı.

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