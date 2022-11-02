TSKB’nin aktif büyüklüğü 108,3 milyar TL’ye ulaştı
TSKB, 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 108,3 milyar TL’ye, toplam kredi portföyü ise 75,5 milyar TL seviyesine ulaştı.
TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş), 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin toplam aktif büyüklüğü 2022 yılının ilk dokuz ayında, yüzde 29 artışla 108,3 milyar TL’ye ulaştı. Aktifler içerisinde 70’lik paya sahip kredi portföyü ise aynı dönemde yüzde 18 büyüme kaydederek 75,5 milyar TL oldu. Bankanın özvarlık büyüklüğü aynı dönemde yüzde 39 artışla 9,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, dokuz aylık net dönem karı 2,6 milyar TL oldu. TSKB böylelikle, yılın üçüncü çeyreğini yüzde 42,5 seviyelerinde özkaynak karlılık oranı ile tamamladı.
TSKB’nin 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “TSKB olarak sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılık vizyonumuzla, ülkemizin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, reel sektörün yeşil dönüşümü için katma değer yaratmayı sürdürüyoruz. Yılın üçüncü çeyreğinde de beklentilerimiz ile uyumlu, güçlü bir finansal performans sergiledik. Bankamızın toplam aktif büyüklüğü 108,3 milyar TL’ye ulaşırken, reel ekonomiye doğrudan katkımızı işaret eden toplam kredi portföyümüz de aktif toplamımızdan yüzde 70 pay alarak 75,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sağlıklı aktif kalitemizi temkinli bir yaklaşımla daha da kuvvetlendirdik. Sürdürülebilirlik temalı yatırımların finansmanının yanı sıra yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri ile müşterilerimize yenilikçi ve alternatif çözümler sunmayı sürdürdük” diye konuştu.
TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç
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