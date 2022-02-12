TÜFE korkusu büyüyor

12 Şubat 2022 Cumartesi, 01:47

Merkez Bankası’nın, şubat ayıyla ilgili dün açıkladığı “Piyasa Katılımcıları Anketi”, AKP iktidarının son dönem söylemlerine karşılık özellikle enflasyondaki sorunların daha da büyümesinin beklendiğini ortaya koydu.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerin katıldığı anketin sonuçlarına göre, şubat ayıyla ilgili tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 4.22, yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 34.06 oldu. Ocak ayında ise yıl sonu beklentisi yüzde 29.75’ti.

Ayrıca TÜFE beklentisi, 12 ay sonrası için yüzde 24.83, 24 ay sonrası için yüzde 15.42 oldu. Yine ankete göre dolar kurunun şubat ayı sonunda 13.7175, yıl sonunda ise 16.0431 TL olması bekleniyor. Ocak ayında yıl sonu için dolar beklentisi 16.1348 TL idi. Bunun yanında ocak ayından şubat ayına yıllık cari açık beklentisi 7.9 milyar dolardan 9.5 milyar dolara yükselirken, yıllık büyüme beklentisi değişmeyerek yüzde 3.7 oldu.

‘YAZA DOĞRU GEVŞER’

Dün Habertürk televizyonunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de enflasyonla ilgili şu vurguları yaptı: “Enflasyon yüzde 48.7 ile son zamanların en yükseklerinden birinde ve bu seviyelerde devam edecek. Yaza doğru gevşemesini bekliyoruz.” Nebati ayrıca, ihtiyaç olursa enflasyona endeksli enstrüman çıkaracaklarını da duyurdu.