TÜİK 2025 yükseköğretim istihdam göstergelerini açıkladı: En çok kazandıran ve en hızlı iş bulan bölümler belli oldu

Lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölümler; yüzde 95,5 ile tıp, yüzde 90,8 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 89,9 ile havacılık elektrik ve elektroniği, yüzde 89,8 ile matematik mühendisliği ve hemşirelik oldu. Eğitim alanlarına bakıldığında sağlık ve refah yüzde 84,5 ile ilk sırada yer alırken, bunu mühendislik, imalat ve inşaat ile bilişim ve iletişim teknolojileri izledi. Ön lisans düzeyinde ise yüzde 92,6 ile polis meslek eğitimi başı çekti; bu bölümü elektrik enerjisi ile uçak teknolojisi takip etti.

İLK İŞ BULMA SÜRESİ KISALDI

Mezunların ilk iş bulma süresi lisansta 14,4 aydan 14,2 aya, ön lisansta ise 16 aydan 15,8 aya düştü. Lisans seviyesinde en kısa sürede iş bulan bölümler 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi, 3,9 ay ile tıp ve 4,4 ay ile özel eğitim öğretmenliği olarak sıralandı. Ön lisansta ise polis meslek eğitimi 3 ay ile en hızlı işe başlanan bölüm olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK KAZANÇ PİLOTAJ VE UÇAK TEKNOLOJİSİNDE

Aylık ortalama kazancı en yüksek lisans bölümleri pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği ve uçak mühendisliği oldu. Ön lisansta ise uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi ile polis meslek eğitimi en çok kazandıran bölümler arasında ilk sıralarda yer aldı.

KENDİ ALANINDA ÇALIŞMADA EN DÜŞÜK UYUM GAZETECİLİKTE

Ücretli çalışan lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı yüzde 56,7’ye yükselirken, ön lisansta bu oran yüzde 50,8’e geriledi. Alan uyumunda lisansta sağlık ve refah (yüzde 80,4), ön lisansta ise iş, yönetim ve hukuk (yüzde 64,1) zirvede yer aldı. Hem lisans hem de ön lisans düzeyinde kendi alanında çalışmanın en düşük olduğu alan ise sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon olarak belirlendi.