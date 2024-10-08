TÜİK açıkladı: Eylül ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:25

Güncelleme: 08.10.2024 - 10:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM ABD DOLARI OLDU

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,90, Euro yüzde 0,63 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,50 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,25 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,32 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,93, DİBS yüzde 1,06, Amerikan Doları yüzde 1,80, ve BIST 100 endeksi yüzde 4,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,75 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,83 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,79 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,02 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTi

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,27 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Euro yüzde 1,62, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,63, Amerikan Doları yüzde 5,36, BIST 100 endeksi yüzde 9,14 ve DİBS yüzde 14,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 12,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 15,03, Amerikan Doları yüzde 15,68, BIST 100 endeksi yüzde 19,05 ve DİBS yüzde 23,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.