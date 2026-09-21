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TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi ve yurtdışı üretici fiyatlarında artış

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi ve yurtdışı üretici fiyatlarında artış

21.09.2026 10:09:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi ve yurtdışı üretici fiyatlarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi ve yurtdışı üretici fiyatlarına ilişkin verileri açıkladı. Tarımsal girdi fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yükselirken, yurt dışı üretici fiyatlarında ağustosta yıllık artış kaydedildi. Tarımsal girdilerde gübre ve toprak geliştiriciler, yurtdışı üretici fiyatlarında ise enerji grubu yüksek artışla öne çıktı.
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TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi ve yurtdışı üretici fiyatlarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) ile Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Tarım-GFE, Temmuz 2026'da yıllık yüzde 27,62 artarken, YD-ÜFE Ağustos 2026'da yıllık yüzde 32,60 yükseldi.

TARIMSAL GİRDİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 27,62 ARTTI

Tarım-GFE, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,20 arttı. Endekste bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 0,01 azalırken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 1,48 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 28,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 20,53 arttı.

GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE ARTIŞ YÜZDE 33,07

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup, yüzde 33,07 artışla gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 4,82 artışla enerji ve yağlayıcılar olarak kaydedildi.

YD-ÜFE AĞUSTOSTA YÜZDE 32,60 ARTTI

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,61 arttı.

YD-ÜFE'de bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,35 artış gerçekleşti.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 32,41

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,41, imalatta yüzde 32,41 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında yüzde 32,39, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,35, enerjide yüzde 106,24 ve sermaye mallarında yüzde 20,59 olarak gerçekleşti.

ENERJİDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 14,68

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,77, imalatta yüzde 3,61 oldu.

Ana sanayi gruplarında ise ara malları yüzde 2,82, dayanıklı tüketim malları yüzde 4,38, dayanıksız tüketim malları yüzde 2,22, enerji yüzde 14,68 ve sermaye malları yüzde 2,59 arttı.

Böylece Ağustos ayında aylık bazda en yüksek artış yüzde 14,68 ile enerji grubunda gerçekleşti.

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