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TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacmi temmuzda yüzde 0,6 geriledi

TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacmi temmuzda yüzde 0,6 geriledi

11.09.2026 10:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacmi temmuzda yüzde 0,6 geriledi

Türkiye’de ticaret satış hacmi temmuz ayında gerilerken, perakende satışlarda güçlü artış görüldü. TÜİK verileri, toptan ticaret ve motorlu taşıt satışlarındaki düşüşe karşın perakende tarafındaki canlılığın sürdüğünü ortaya koydu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 0,6 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 10,4 arttı.

PERAKENDE SATIŞLAR YILLIK YÜZDE 10,4 ARTTI

Temmuz ayında motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yıllık yüzde 9,8 azaldı.

Aynı dönemde toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,2 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 10,4 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2,5 AZALDI

Ticaret satış hacmi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 geriledi.

Aylık bazda motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 0,9 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 azaldı.

Perakende ticaret satış hacmi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

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