TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksinde yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin eylül ayı sonuçları açıklandı.
Ağustosta 90,8 seviyesinde bulunan tüketici güven endeksi, eylülde yüzde 1,3 artışla 91,9'a yükseldi.
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA BEKLENTİSİ ARTTI
Alt endeksler incelendiğinde, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi aylık bazda yüzde 3,6 artarak 105,1'den 108,8'e çıktı.
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,6 artarak 93,7'ye yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,5 artışla 89,8 oldu.
MEVCUT MADDİ DURUM GERİLEDİ
Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks ise yüzde 0,1 gerileyerek 75,4'ten 75,3'e indi.