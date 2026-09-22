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TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksinde yükseliş

TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksinde yükseliş

22.09.2026 10:50:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksinde yükseliş

TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin eylül ayı sonuçları açıklandı. Tüketici güven endeksi eylülde yükselirken, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumuna ve genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerde de artış görüldü. Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks ise geriledi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin eylül ayı sonuçları açıklandı.

Ağustosta 90,8 seviyesinde bulunan tüketici güven endeksi, eylülde yüzde 1,3 artışla 91,9'a yükseldi.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA BEKLENTİSİ ARTTI

Alt endeksler incelendiğinde, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi aylık bazda yüzde 3,6 artarak 105,1'den 108,8'e çıktı.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,6 artarak 93,7'ye yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,5 artışla 89,8 oldu.

MEVCUT MADDİ DURUM GERİLEDİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks ise yüzde 0,1 gerileyerek 75,4'ten 75,3'e indi.

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