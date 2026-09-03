TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı: Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaşmasının ardından, eylül ayında kira sözleşmelerine yansıtılacak resmi zam oranı belirlendi.

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 31,51, yıllık bazda ise yüzde 1,84 olarak hesaplandı.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,79 olarak belirlendi. Buna göre, eylül ayında sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulanabilecek. Bir önceki ay kira artış oranı yüzde 31,90 seviyesindeydi.