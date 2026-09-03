TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen ağustos ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre ağustos ayında enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak hesaplandı.
ENAG VERİLERİ
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Ağustos ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 49,03 olarak hesaplandı.
İTO VERİLERİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında aylık yüzde 1,66 artarken, yıllık enflasyon yüzde 34,96 olarak açıklandı.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağı temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyordu.