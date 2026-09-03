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TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
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TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

3.09.2026 10:02:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Temmuz ayında açıklanan yüzde 1,78'lik enflasyon verisinin ardından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamları ekonomi çevrelerinde yakından takip edildi.

TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen ağustos ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre ağustos ayında enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak hesaplandı.

TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Ağustos ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 49,03 olarak hesaplandı.

TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

İTO VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında aylık yüzde 1,66 artarken, yıllık enflasyon yüzde 34,96 olarak açıklandı.

TÜİK ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağı temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyordu.

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