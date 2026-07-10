TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı: İhracat ve ithalatta büyük düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksleri'ni yayımladı. Buna göre, mayıs ayında ihracat ve ithalat birim değer endeksleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarken, ihracat miktar endeksi yüzde 20,8, ithalat miktar endeksi ise yüzde 21,8 geriledi.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 14,2 YÜKSELDİ

Mayıs ayında ihracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 14,2 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 8,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,3, yakıtlarda yüzde 52,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 12 artış kaydedildi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 20,8 GERİLEDİ

İhracat miktar endeksi mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 azaldı.

Bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 16, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,9, yakıtlarda yüzde 20,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 21,4 düşüş yaşandı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ DE YÜKSELDİ

İthalat birim değer endeksi de mayıs ayında yıllık bazda yüzde 14,2 artış gösterdi.

Alt kalemlerde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,4 azalış görülürken, yakıtlarda yüzde 49, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 6,4 artış kaydedildi.

İTHALAT MİKTARI YÜZDE 21,8 AZALDI

İthalat miktar endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 geriledi.

Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9, yakıtlarda yüzde 3,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 23,1 azalış gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT ARTTI, İTHALAT AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, nisan ayında 146 seviyesindeyken mayısta yüzde 1,2 artışla 147,7'ye yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi ise geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 5,5 azalarak 154,1 oldu.

İthalat miktar endeksi ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre nisanda 123,4 seviyesindeyken mayısta yüzde 6 düşüşle 116'ya geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 10 azalarak 120,3 olarak hesaplandı.

DIŞ TİCARET HADDİ 89,6 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2025 yılı mayıs ayında 89,5 seviyesindeyken bu yılın aynı ayında 0,1 puan artarak 89,6'ya yükseldi.