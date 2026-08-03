TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Temmuz ayının zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon verileri, sağlık hizmetlerindeki sert fiyat artışını ortaya koydu. 1 Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) muayene katılım paylarını artırması ve Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) hekimlik ücret tarifesini güncellemesi, sağlık harcamalarındaki yükselişi hızlandırdı.

TÜİK verilerine göre temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 arttı.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI SAĞLIK HİZMETLERİNDE

TÜFE ana harcama grupları içinde temmuz ayında en yüksek aylık fiyat artışı sağlık grubunda gerçekleşti. Sağlık hizmetlerinde fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 10,74, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 43,89 yükseldi.

Sağlık grubundaki fiyat artışlarının aylık enflasyona katkısı 0,32 puan oldu.

Temmuz ayının en fazla zamlanan kalemi ise "Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler" olarak kayıtlara geçti. Bu hizmet grubunda fiyatlar aylık yüzde 50,42, yıllık bazda ise yüzde 114,37 arttı.

Diğer sağlık hizmetlerinde de dikkat çekici artışlar yaşandı. "Tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal laboratuvar hizmetleri" aylık yüzde 12,34, "Yatarak tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler" ise yüzde 7,35 zamlandı.

SGK MUAYENE KATILIM PAYLARINI ARTIRMIŞTI

Nefes'ten Serkan Üstün'ün haberine göre SGK, 1 Temmuz'da Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yaptığı değişiklikle ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında uygulanan muayene katılım paylarını artırdı.

Düzenleme kapsamında ikinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı yüzde 92,3 artışla 26 TL'den 50 TL'ye yükseltildi.

Üçüncü basamak üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde katılım payı yüzde 246,1 artışla 90 TL'ye çıkarılırken, vakıf üniversitesi hastanelerinde 100 TL olarak belirlendi.

Özel hastanelerde ise ikinci ve üçüncü basamak muayene katılım payı yüzde 66,6 artırılarak 60 TL'den 100 TL'ye yükseltildi.

TTB TARİFESİ DE GÜNCELLENDİ

Türk Tabipleri Birliği de 2026 yılının ikinci dönemi için hekimlik katsayıları ve asgari sözleşme ücretlerini artırdı.

1 Temmuz itibarıyla Özel Hekimlik Uygulamaları (HUV) katsayısı yüzde 39,69 yükseltilirken, işyeri hekimliği asgari sözleşme ücretleri de buna paralel olarak güncellendi.

Muayene katılım paylarına son olarak 1 Ocak 2026'da zam yapılmış, temmuz ayında gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle sağlık hizmetlerindeki maliyet artışı yıl içinde ikinci kez yukarı yönlü güncellenmiş oldu.