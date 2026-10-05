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TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
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TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

5.10.2026 10:08:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Verilerin açıklanmasıyla birlikte ekim ayında uygulanacak konut ve işyeri kira artış oranı da netleşti.

TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaşmasının ardından, ekim ayında kira sözleşmelerine yansıtılacak resmi zam oranı belirlendi.

TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK verilerine göre, eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 29,73 olarak hesaplandı.

TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi. Buna göre, ekim ayında sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulanabilecek. Bir önceki ay kira artış oranı yüzde 31,79 seviyesindeydi.

TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

KİRALARDA 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASI ESASI

Mevcut yasal düzenlemelere göre, konut ve işyerleri için tavan kira artış oranı TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Açıklanan son veriler ışığında, ekim ayı içerisinde yenilenecek sözleşmelerde yasal kira artış sınırı yüzde 31,49 olarak uygulanacak.

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