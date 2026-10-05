TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaşmasının ardından, ekim ayında kira sözleşmelerine yansıtılacak resmi zam oranı belirlendi.

TÜİK verilerine göre, eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 29,73 olarak hesaplandı.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi. Buna göre, ekim ayında sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulanabilecek. Bir önceki ay kira artış oranı yüzde 31,79 seviyesindeydi.