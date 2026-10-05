Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıkladı
Paylaş

TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıkladı

5.10.2026 10:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ağustos ayında açıklanan yüzde 1,84'lük enflasyon verisinin ardından açıklanan eylül ayı enflasyon rakamları ekonomi çevrelerinde yakından takip edildi.

TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen eylül ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre eylül ayında enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak hesaplandı.

TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Eylül ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,10 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 46,61 olarak hesaplandı.

TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıkladı

İTO VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar eylül ayında aylık yüzde 2,11 artarken, yıllık enflasyon yüzde 33,55 olarak açıklandı.

TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıkladı

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artmasını, ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun ise eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesini bekliyordu.

İlgili Konular: #tüik #enflasyon #ENAG #Eylül

İlgili Haberler

ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı Bağımsız araştırma grubu ENAG, eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan veriler ekonomik göstergelere dair farklı bir tablo ortaya koydu.
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 5 Ekim 2026 Pazartesi...
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 5 Ekim 2026 Pazartesi... 5 Ekim 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 5 Ekim 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...