TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen eylül ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre eylül ayında enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak hesaplandı.

ENAG VERİLERİ Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Eylül ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,10 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 46,61 olarak hesaplandı.

İTO VERİLERİ İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar eylül ayında aylık yüzde 2,11 artarken, yıllık enflasyon yüzde 33,55 olarak açıklandı.