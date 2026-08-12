TÜİK hayvancılık verilerini açıkladı: Tavuk eti ve süt üretiminde yıllık bazda artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026'ya ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı. Verilere göre tavuk eti ve yumurta üretiminde yıllık bazda güçlü artış yaşanırken, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı da yüzde 6,5 yükseldi.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 232 BİN TONU AŞTI

Haziran ayında tavuk eti üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 232 bin 238 ton oldu.

Kesilen tavuk sayısı da yıllık bazda yüzde 14,4 artışla 123 milyon 325 bin adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 21 artarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adede ulaştı.

Ocak-haziran döneminde tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2 ve tavuk eti üretimi yüzde 0,3 arttı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA DA YÜKSELDİ

Bir önceki ay 202 bin 336 ton olan tavuk eti üretimi, Haziran ayında yüzde 14,8 artarak 232 bin 238 tona yükseldi.

Buna karşılık tavuk yumurtası üretimi, mayıs ayında 1 milyar 857 milyon 150 bin adetken Haziran ayında yüzde 1 azalarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adede geriledi.

TOPLANAN İNEK SÜTÜ 995 BİN TON OLDU

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 995 bin 463 ton oldu.

Ocak-haziran döneminde ise toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda yüzde 1,5 yükselerek 5 milyon 853 bin 491 tona ulaştı.

Bir önceki ay 1 milyon 22 bin 587 ton olan toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında yüzde 2,7 azaldı.

SÜT ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM ARTTI

Haziran ayında süt ürünlerinin tamamında yıllık bazda artış kaydedildi.

İnek peyniri üretimi yüzde 8,5 artarak 71 bin 644 ton, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,4 artarak 98 bin 486 ton, yoğurt üretimi yüzde 14,1 artarak 131 bin 876 ton oldu.

İçme sütü üretimi yüzde 11,7 artışla 139 bin 778 tona, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 11,8 artışla 9 bin 690 tona yükseldi.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE SÜT ÜRETİMİ

Yılın ilk altı ayında inek peyniri üretimi yüzde 3,7, ayran ve kefir üretimi yüzde 9,4, yoğurt üretimi yüzde 9,4 ve içme sütü üretimi yüzde 9,5 arttı.

Tereyağı ve sadeyağ üretimi ise aynı dönemde yüzde 2,5 azalarak 56 bin 685 ton oldu.

İçme sütü üretimi de mayıs ayında 157 bin 453 ton seviyesindeyken Haziran ayında yüzde 11,2 gerileyerek 139 bin 778 tona indi.