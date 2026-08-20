TÜİK iki kritik veriyi açıkladı: Çiftçinin gübre, ihracatçının enerji maliyeti katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) ile Temmuz 2026 Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre Tarım-GFE, haziran ayında aylık bazda gerilerken yıllık artışını sürdürdü. YD-ÜFE'de ise hem aylık hem yıllık bazda yükseliş kaydedildi.

TARIMSAL GİRDİ FİYATLARI HAZİRANDA GERİLEDİ

Tarım-GFE, 2026 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,92 azaldı.

Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,02 arttı.

Ana gruplar incelendiğinde, haziran ayında tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık bazda yüzde 1,20 gerilerken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 0,93 arttı.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 33,88, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 21,49 yükseldi.

GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 50,99

Tarım-GFE'nin alt gruplarında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 50,99 ile gübre ve toprak geliştiriciler grubunda gerçekleşti.

Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 3,88 ile bina bakım masraflarında kaydedildi.

YURTDIŞI ÜRETİCİ FİYATLARI TEMMUZDA YÜZDE 2,51 ARTTI

TÜİK'in açıkladığı YD-ÜFE verilerine göre endeks, 2026 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,51 arttı.

YD-ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,80, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,67 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,99 yükseldi.

YD-ÜFE'DE YILLIK ARTIŞTA ENERJİ ÖNE ÇIKTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,81, imalatta ise yüzde 29,50 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında yıllık bazda ara mallarında yüzde 30,24, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,92, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,38, enerjide yüzde 77,63 ve sermaye mallarında yüzde 18,79 artış kaydedildi.

İMALATTA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2,55

Temmuz ayında sanayinin iki sektöründeki aylık değişimlerde madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,32 düşüş, imalatta ise yüzde 2,55 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarında aylık bazda ara malları yüzde 2,09, dayanıklı tüketim malları yüzde 1,01, dayanıksız tüketim malları yüzde 1,76, enerji yüzde 13,22 ve sermaye malları yüzde 1,36 arttı.