TÜİK kritik ciro endekslerini açıkladı: Sektörlerin mayıs ayı tablosu netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin Ciro Endeksleri verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 36,6, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 23,0, ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 31,8 ve hizmet sektörü ciro endeksi yüzde 34,8 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3,1 ARTTI

Toplam ciro endeksi, 2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 yükseldi.

Aylık bazda sektörler incelendiğinde ise sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,5, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 5,6, ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 3,0 ve hizmet sektörü ciro endeksi yüzde 3,6 artış kaydetti.