TÜİK kritik ekonomi verilerini açıkladı: Ticaret satış hacmi yıllık bazda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi ile Ciro Endeksleri verilerini açıkladı. Verilere göre ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 4,5 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 11,8 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİNDE YILLIK DÜŞÜŞ

Ticaret satış hacmi endeksi, Haziran 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 geriledi.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 9,4 azaldı.

Perakende ticaret satış hacmi ise yıllık bazda yüzde 11,8 yükseldi.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1,9 ARTTI

Ticaret satış hacmi Haziran 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

Aylık bazda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,7 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4 arttı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,7 yükseldi.

TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 25,8 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Haziran 2026'da yıllık bazda yüzde 25,8 arttı.

Toplam cironun alt sektörlerine bakıldığında sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,7, inşaat ciro endeksi yüzde 29,9, ticaret ciro endeksi yüzde 23,5 ve hizmet ciro endeksi yüzde 31,3 yükseldi.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 0,3 GERİLEDİ

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Haziran 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,7, inşaat ciro endeksi yüzde 0,7 geriledi. Ticaret ciro endeksi yüzde 0,5, hizmet ciro endeksi ise yüzde 0,8 arttı.