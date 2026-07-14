TÜİK mayıs bilançosunu açıkladı: Tavuk eti üretimi çakıldı, yumurta rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi ile Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Verilere göre, mayısta tavuk eti üretimi ve kesilen tavuk sayısı gerilerken, tavuk yumurtası üretiminde güçlü artış kaydedildi. Süt tarafında ise toplanan inek sütü miktarı yükselirken, içme sütü ve peynir üretimi artış gösterdi.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre, Mayıs 2026'da tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 202 bin 336 ton oldu.

Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 16,8 düşüşle 108 milyon 65 bin adet olarak gerçekleşirken, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 21,6 artarak 1 milyar 857 milyon 150 bin adede ulaştı.

Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 2,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,1 azalırken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,1 arttı.

AYLIK BAZDA TAVUK ETİ AZALDI, YUMURTA ARTTI

Nisan ayında 236 bin 310 ton olan tavuk eti üretimi, Mayıs ayında aylık bazda yüzde 14,4 azalarak 202 bin 336 tona geriledi.

Bir önceki ay 1 milyar 844 milyon 973 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ise Mayıs ayında yüzde 0,7 artışla 1 milyar 857 milyon 150 bin adede yükseldi.

TİCARİ SÜT TOPLAMA MİKTARI 1 MİLYON TONU AŞTI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 1 milyon 22 bin 587 ton oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ise toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi.

İÇME SÜTÜ VE PEYNİR ÜRETİMİ ARTTI

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İnek peyniri üretimi yüzde 2,4 arttı.

Ayran ve kefir üretimi yüzde 2 arttı.

İçme sütü üretimi yüzde 19,7 arttı.

Yoğurt üretimi yüzde 1,2 azaldı.

Tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 12 azaldı.

Ocak-Mayıs döneminde ise inek peyniri üretimi yüzde 2,8, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,9, yoğurt üretimi yüzde 8,4 ve içme sütü üretimi yüzde 9,2 artarken, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 5 geriledi.

TOPLANAN İNEK SÜTÜ VE İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ AYLIK ARTTI

Nisan ayında 994 bin 312 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, Mayıs ayında aylık bazda yüzde 2,8 artarak 1 milyon 22 bin 587 tona çıktı.

Aynı dönemde içme sütü üretimi de 154 bin 447 tondan, yüzde 1,9 artışla 157 bin 453 tona yükseldi.