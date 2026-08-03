TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaşmasının ardından, ağustos ayında kira sözleşmelerine yansıtılacak resmi zam oranı belirlendi.

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 olarak hesaplandı.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi. Buna göre, ağustos ayında sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulanabilecek. Bir önceki ay kira artış oranı yüzde 32,03 seviyesindeydi.