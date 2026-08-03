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TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu
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TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

3.08.2026 10:04:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Verilerin açıklanmasıyla birlikte ağustos ayında uygulanacak konut ve işyeri kira artış oranı da netleşti.

TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaşmasının ardından, ağustos ayında kira sözleşmelerine yansıtılacak resmi zam oranı belirlendi.

TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 olarak hesaplandı.

TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi. Buna göre, ağustos ayında sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulanabilecek. Bir önceki ay kira artış oranı yüzde 32,03 seviyesindeydi.

TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu

KİRALARDA 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASI ESASI

Mevcut yasal düzenlemelere göre, konut ve işyerleri için tavan kira artış oranı TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Açıklanan son veriler ışığında, ağustos ayı içerisinde yenilenecek sözleşmelerde yasal kira artış sınırı yüzde 31,90 olarak uygulanacak.

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