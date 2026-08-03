TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen temmuz ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78 , yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak hesaplandı.

ENAG VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Temmuz ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 50,49 olarak hesaplandı.