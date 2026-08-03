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TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı
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TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

3.08.2026 10:01:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Haziran ayında açıklanan yüzde 0,99'luk enflasyon verisinin ardından açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamları ekonomi çevrelerinde yakından takip edildi.

TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen temmuz ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak hesaplandı.

TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Temmuz ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 50,49 olarak hesaplandı.

 

TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

İTO VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında aylık yüzde 2,06 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,20'ye yükseldi.

 

TÜİK temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans anketine göre TÜFE’nin aylık yüzde 1,82, yıllık ise yüzde 31,80 seviyesinde hesaplanması bekleniyordu.

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