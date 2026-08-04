Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜİK temmuz ayı verilerini açıkladı: Hizmet enflasyonunda sert yükseliş

TÜİK temmuz ayı verilerini açıkladı: Hizmet enflasyonunda sert yükseliş

4.08.2026 17:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TÜİK temmuz ayı verilerini açıkladı: Hizmet enflasyonunda sert yükseliş

TÜİK, temmuz ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Enerji ve gıda dışı mallarda gerileme yaşanırken, aylık bazdaki yükselişte en yüksek artışın kaydedildiği hizmet grubu öne çıktı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,93 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON GÖSTERGELERİ YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık bazda yüzde 1,66 arttı.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE ise aynı dönemde yüzde 1,80 yükseldi.

HİZMET ENFLASYONU DİKKAT ÇEKTİ

Alt harcama grupları incelendiğinde, enerji ve gıda dışı mallar endeksi temmuz ayında yüzde 0,19 geriledi.

Aynı dönemde enerji fiyatları yüzde 2,30, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1,61, hizmet grubu ise yüzde 3,18 artış gösterdi.

İlgili Konular: #tüik #enflasyon #Temmuz #Çekirdek enflasyon

İlgili Haberler

İran Ekonomi Bakanı'ndan ABD'ye yaptırım resti: 'Hayallerinizi mezara götüreceksiniz'
İran Ekonomi Bakanı'ndan ABD'ye yaptırım resti: 'Hayallerinizi mezara götüreceksiniz' İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, ülkesine yönelik askeri ve siber saldırıların yanı sıra ekonomik alanda da baskı uygulandığını belirterek iki yıllık direnç programı hazırladıklarını duyurdu. Bankacılık sisteminin iflas ettiği iddialarını yalanlayan Medenizade, olası tüm risklere karşı gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.
İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler?
İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler? İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik 1,20 faiz oranlı konut kredisi için başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki, İlk Evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? 1.20 faizli ilk evim kredisi şartları neler?
Kredi kartı kullanıcılarına kritik uyarı: O sınırı geçen daha fazla asgari ödeme yapıyor
Kredi kartı kullanıcılarına kritik uyarı: O sınırı geçen daha fazla asgari ödeme yapıyor Kredi kartı limitinin belirlenen eşiği aşması durumunda yasal asgari ödeme oranının yükselmesi, harcaması düşük ancak limiti yüksek kart kullanıcılarını zorluyor. Eksik ödemelerde kademeli faiz yüküyle karşılaşabileceğine dikkat çeken uzmanlar, nakit akışını dengelemek isteyen tüketicilere ihtiyaç duyulmayan limitlerin düşürülmesi uyarısında bulunuyor.