TÜİK temmuz ayı verilerini açıkladı: Hizmet enflasyonunda sert yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,93 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON GÖSTERGELERİ YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık bazda yüzde 1,66 arttı.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE ise aynı dönemde yüzde 1,80 yükseldi.

HİZMET ENFLASYONU DİKKAT ÇEKTİ

Alt harcama grupları incelendiğinde, enerji ve gıda dışı mallar endeksi temmuz ayında yüzde 0,19 geriledi.

Aynı dönemde enerji fiyatları yüzde 2,30, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1,61, hizmet grubu ise yüzde 3,18 artış gösterdi.