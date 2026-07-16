TÜİK üç kritik veri açıkladı: Tarım-ÜFE'de sert düşüş, inşaat ve hizmette gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) ile mayıs ayına ilişkin İnşaat Üretim Endeksi ve Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre tarım ürünleri üretici fiyatları haziranda aylık bazda sert gerilerken, inşaat ve hizmet üretiminde de yıllık düşüş kaydedildi.

TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYATLARI AYLIK YÜZDE 9,02 GERİLEDİ

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,02 azalırken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,44 arttı.

Sektörler bazında aylık değişime bakıldığında tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 9,57, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,14, balıkçılık ve su ürünlerinde ise yüzde 0,18 düşüş gerçekleşti.

Ana gruplar itibarıyla tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,55, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,30 azalış görülürken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,49 artış kaydedildi.

YILLIK ARTIŞTA ZİRVE SEBZE VE KAVUN-KARPUZ GRUBUNDA

Tarım-ÜFE alt gruplarında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 60,71 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.

Aylık bazda ise en sert düşüş yüzde 27,64 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde görüldü.

İNŞAAT ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 3 AZALDI

TÜİK'in yayımladığı İnşaat Üretim Endeksi verilerine göre, mayısta inşaat üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde bina inşaatı endeksi yüzde 4,5, özel inşaat faaliyetleri endeksi yüzde 3,3 gerilerken, bina dışı yapıların inşaatı endeksi yüzde 6,2 arttı.

Aylık bazda ise inşaat üretimi yüzde 0,4 azaldı. Aynı dönemde bina inşaatı yüzde 0,1, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 0,2 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 1,4 geriledi.

HİZMET ÜRETİMİ DE YILLIK BAZDA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Hizmet Üretim Endeksi de mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı.

Alt sektörlerde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 4,3 gerilerken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,4 arttı.

Aylık bazda hizmet üretimi yüzde 0,4 azalırken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5 ile en sert düşüşü kaydetti. Buna karşılık konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 artış gösterdi.