TÜİK ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Kurumun geçen ay yayımladığı verilerde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 artmıştı.

GEÇEN AY İNŞAAT DÜŞTÜ, TİCARET-HİZMET ARTTI

Mayıs ayı verilerine bakıldığında ücretli çalışanların alt detaylarında 2022 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4.6 artarken inşaat sektöründe yüzde 7.0 azalmıştı.

Ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 9.2 artış kaydedilmişti.