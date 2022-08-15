TÜİK ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00'da "Ücretli Çalışan İstatistikleri, Haziran 2022" verilerini yayımlayacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak.
Kurumun geçen ay yayımladığı verilerde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 artmıştı.
GEÇEN AY İNŞAAT DÜŞTÜ, TİCARET-HİZMET ARTTI
Mayıs ayı verilerine bakıldığında ücretli çalışanların alt detaylarında 2022 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4.6 artarken inşaat sektöründe yüzde 7.0 azalmıştı.
Ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 9.2 artış kaydedilmişti.
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