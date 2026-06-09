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TÜİK verileri açıklandı: Mayıs ayında en çok kazandıran yatırım aracı şaşırttı

TÜİK verileri açıklandı: Mayıs ayında en çok kazandıran yatırım aracı şaşırttı

9.06.2026 10:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK verileri açıklandı: Mayıs ayında en çok kazandıran yatırım aracı şaşırttı

TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıkladı. Yatırım araçlarının aylık, dönemlik ve yıllık bazda sergilediği performanslar, enflasyondan arındırılmış verilerle netleşti. Peki, mayıs ayında en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu? İşte tüm ayrıntılar...
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Mayıs 2026 verilerine göre, aylık bazda en yüksek reel getiri mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Verilere göre mevduat faizi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,35, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,38 oranında reel getiri sağladı.

MAYISTA ALTIN YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçları arasında BIST 100 yüzde 0,31 oranında reel getiri sağladı. Aynı dönemde Euro yüzde 1,23, Amerikan Doları yüzde 1,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60 ve külçe altın yüzde 3,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE bazlı hesaplamada ise BIST 100 yüzde 1,34 oranında reel kazanç sağlarken, Euro yüzde 0,22, Amerikan Doları yüzde 0,23, DİBS yüzde 0,59 ve külçe altın yüzde 2,79 oranında kayıp yaşattı.

3 AYLIK DÖNEMDE EN ÇOK KAYBETTİREN ALTIN OLDU

Üç aylık değerlendirmede mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,01 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 14,86, TÜFE’ye göre ise yüzde 14,53 oranında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

SON 6 AYDA EN YÜKSEK GETİRİ BORSADA

Altı aylık verilere göre BIST 100, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,67 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE bazında yüzde 6,49, TÜFE bazında ise yüzde 8,68 oranında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK GETİRİDE ZİRVE KÜLÇE ALTININ

Yıllık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,68 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Yİ-ÜFE bazlı yıllık değerlendirmede BIST 100 yüzde 19,11, DİBS yüzde 7,00 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,90 oranında reel getiri sağladı. Euro yüzde 5,91, Amerikan Doları ise yüzde 9,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 yüzde 15,81, DİBS yüzde 4,03 ve mevduat faizi yüzde 0,05 oranında reel kazanç sağladı. Aynı dönemde Euro yüzde 8,52, Amerikan Doları ise yüzde 11,70 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.

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