TÜİK verileri öncesi enflasyon tahminleri belli oldu: Ekonomistlerden yeni zam dalgası uyarısı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Piyasaların yakından takip ettiği veri öncesinde ekonomistlerin beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında değişirken, ortalama tahmin yüzde 1,86 oldu. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde temmuz ayında yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 1,86

Ekonomistlerin ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentilerinin ortalaması yüzde 1,86 seviyesinde bulunuyor.

Beklentiler doğrultusunda aylık enflasyonun yüzde 1,86 olarak gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun temmuzdaki yüzde 31,75 seviyesinden yüzde 31,52'ye gerileyeceği hesaplanıyor.

AKARYAKIT ZAMLARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKTİ

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, ağustos ayında akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Yılmaz, ağustos ayında temmuz ayına kıyasla ortalama benzin fiyatlarının yüzde 10,7, motorin fiyatlarının ise yüzde 14,4 arttığını belirterek, bu artışların aylık enflasyona doğrudan katkısının 0,33 puan olduğunu söyledi.

Motorin fiyatlarının ocak-ağustos döneminde yüzde 47,5, benzin fiyatlarının ise yüzde 33,2 arttığını belirten Yılmaz, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin sekiz aylık enflasyona doğrudan katkısının 1,25 puan olduğunu ifade etti.

EYLÜLDE ENFLASYON BASKISI ARTABİLİR

Enerji fiyatlarındaki artışların yalnızca akaryakıt kalemiyle sınırlı kalmayabileceğini belirten Yılmaz, yükselen maliyetlerin diğer mal ve hizmet fiyatlarına da yansıyabileceği uyarısında bulundu.

Yılmaz, enerji fiyatlarındaki yüksek aylık artışların ikincil fiyat etkilerini hızlandırabileceğini belirterek, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın daha kısa sürede ortaya çıkabileceğini söyledi.

Bu sürenin 4-5 aydan 2 aya kadar inebileceğini ifade eden Yılmaz, ağustos ayındaki ikincil etkinin 1,33 puan olması halinde toplam etkinin aylık bazda 1,66 puana ulaşabileceğini kaydetti.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DİKKAT

Yılmaz, eylül ayından itibaren akaryakıtta eşel mobil sisteminden aşamalı olarak çıkılmasının yanı sıra eğitim harcamalarıyla bağlantılı fiyat artışlarının da enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Bu gelişmelerin eylül ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine neden olabileceğini söyleyen Yılmaz, yıl sonu enflasyonuna ilişkin de uyarıda bulundu.

Yılmaz, enerji maliyetlerinde hızlı ve yüksek bir düşüş yaşanmaması ve yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) piyasalara yeterli güven vermemesi halinde enflasyonun iyi senaryoda dahi yıl sonunda yüzde 32'nin üzerine çıkabileceğini ifade etti.