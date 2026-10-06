TÜİK yeni veriyi açıkladı: Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyat verilerini açıkladı.

Buna göre aylık artış eylülde yüzde 1,61 olarak gerçekleşti. Ağustosta bu oran yüzde 2,19 seviyesindeydi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİDE

Mal grubunda aylık fiyat artışı yüzde 1,45 oldu.

Alt gruplar içinde en yüksek artış yüzde 6,25 ile enerjide kaydedildi.

Taze meyve ve sebze fiyatlarında ise yüzde 7,34 düşüş yaşandı.

HİZMET ENFLASYONU YÜZDE 1,85

Hizmet grubunda aylık fiyat artışı eylülde yüzde 1,85 olarak gerçekleşti.

Bu grupta en yüksek artış yüzde 2,17 ile diğer hizmetlerde görülürken, kira fiyatları aylık yüzde 2,03 arttı.

Veriler, eylül ayında genel fiyat artış hızının ağustosa kıyasla yavaşladığını ancak enerji ve hizmet kalemlerindeki baskının sürdüğünü ortaya koydu.