Tuna Portföy Yönetimi AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen faaliyet izninin ardından yatırım fonlarının kuruluş ve yönetimine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Tuna Portföy kimin? Tuna Portföy ne zaman kuruldu?

TUNA PORTFÖY KİMİN?

Tuna Portföy Yönetimi A.Ş., Selçuk Bayraktar ve Lütfü Haluk Bayraktar'a aittir. Şirketin yönetiminde Selçuk Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı, Haluk Bayraktar ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

TUNA PORTFÖY NE ZAMAN KURULDU?

Tuna Portföy Yönetimi A.Ş.’nin resmi kuruluş işlemleri Mart 2026 tarihinde tamamlanmıştır.

TUNA PORTFÖY SPK FAALİYET İZNİNİ NE ZAMAN ALDI?

Şirket, kuruluşunun ardından Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunmuş ve 24 Haziran 2026 tarihinde portföy yöneticiliği ile yatırım danışmanlığı alanlarında resmi faaliyet iznini almıştır.