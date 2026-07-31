Turizmin kan kaybı rakamlara yansıdı: Gelirler geriledi, turist sayısı düşüşte

Türkiye'nin turizm geliri, 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon ABD Doları'na geriledi. Aynı dönemde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da yüzde 5,1 düşüş kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Turizm İstatistikleri'ne göre, nisan-haziran döneminde ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 15 milyar 656 milyon ABD Doları, transfer yolculardan elde edilen gelir ise 209 milyon 471 bin ABD Doları oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 5,1 AZALDI

İkinci çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azalarak 15 milyon 581 bin 14 kişiye geriledi.

Toplam ziyaretçilerin yüzde 16,2'sini oluşturan 2 milyon 527 bin 687 kişi yurtdışında ikamet eden yurttaşlardan oluştu.

Bu dönemde Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 ABD Doları olurken, yurtdışında ikamet eden yurttaşların gecelik ortalama harcaması 79 ABD Doları olarak hesaplandı.

PAKET TUR HARCAMALARININ PAYI YÜZDE 30,2 OLDU

Ziyaretçilerin toplam harcamalarının 10 milyar 934 milyon ABD Doları'nı kişisel harcamalar, 4 milyar 722 milyon ABD Doları'nı ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm gelirinde paket tur harcamalarının payı yüzde 30,2 olurken, yeme içme harcamalarının payı yüzde 21, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,4, konaklama harcamalarının payı ise yüzde 11,3 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 5,5, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 6,1 azalırken, konaklama harcamaları yüzde 11,7, yeme içme harcamaları ise yüzde 5,2 arttı.

EN ÇOK GEZİ VE KÜLTÜREL FAALİYETLER İÇİN GELDİLER

Türkiye'yi ziyaret edenlerin yüzde 71,3'ü "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ülkeye geldi.

Bunu yüzde 16,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", yüzde 6 ile "alışveriş" takip etti.

Yurtdışında ikamet eden yurttaşların ise yüzde 60,3'ü Türkiye'ye en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 7,4 ARTTI

İkinci çeyrekte turizm gideri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 2 milyar 963 milyon ABD Doları'na yükseldi.

Bu tutarın 2 milyar 89 milyon ABD Doları'nı kişisel harcamalar, 874 milyon ABD Doları'nı ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURTDIŞINI ZİYARET EDEN YURTTAŞ SAYISI ARTTI

İkinci çeyrekte yurtdışını ziyaret eden yurttaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artarak 3 milyon 434 bin 172 kişiye ulaştı.

Bu dönemde yurtdışına çıkan yurttaşların kişi başına ortalama harcaması 863 ABD Doları olarak gerçekleşti.