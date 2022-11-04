Türk iş insanı Dilek Ertek, Haiti'de denize düşüp yaşamını yitirdi

Türkiye'de lüks bir markanın distribütörü olan ünlü iş insanı Dilek Ertek Haiti'de gemiden düşerek hayatını kaybetti.

Mustafa Büyüksipahi
04 Kasım 2022 Cuma, 14:00
Türk iş insanı Dilek Ertek, Haiti'de denize düşüp yaşamını yitirdi
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Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.’nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, tatile gittiği Haiti'de talihsiz bir kaza geçirdi.
 
Türkiye Tiffany CO’nun sahibi sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti’de içinde bulunduğu tekneden denize düşerek hayatını kaybetti. 
 
Ertek’in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. 

 
İş insanının cesedine hâlâ ulaşılamazken, Haiti’de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 
 

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