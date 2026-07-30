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TÜRK-İŞ temmuz verilerini açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?

TÜRK-İŞ temmuz verilerini açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?

30.07.2026 11:43:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜRK-İŞ temmuz verilerini açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?

TÜRK-İŞ’in araştırması, Ankara’da dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gereken gıda harcamasının yükseldiğini, temel ihtiyaçları kapsayan toplam yaşam maliyetinin ise tırmanışını sürdürdüğünü ortaya koydu. Temmuz ayında mutfak harcamaları ve tek bir çalışanın yaşama maliyeti artış kaydederken, ilk yedi aydaki enflasyon baskısı verilere yansıdı.
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TÜRK-İŞ'in Temmuz 2026 araştırmasına göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 36 bin 939 TL olarak hesaplandı.

Araştırma, yalnızca temel beslenme ihtiyacını karşılamak için gereken tutarı ortaya koyarken, yaşam maliyetlerindeki yükselişin sürdüğünü gösterdi.

YOKSULLUK SINIRI 120 BİN TL'Yİ AŞTI

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı 120 bin 325 TL'ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 47 bin 758 TL olarak hesaplandı.

AÇLIK SINIRI 7 AYDA YÜZDE 22,54 ARTTI

TÜRK-İŞ'in hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,30 arttı.

Son 12 aylık artış yüzde 39,85, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,60 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yedi ayındaki artış oranı ise yüzde 22,54 olarak kaydedildi.

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