Türk-İş'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde "Zordayız, geçinemiyoruz" eylemi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 13:10

Güncelleme: 02.10.2024 - 13:10

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde "Zordayız, geçinemiyoruz" eylemi düzenledi. Eyleme sendika üyeleri ve yöneticileri katıldı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işçilerin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, “Enflasyonu düşüreceğinize bizi düşürüyorsunuz. İşçinin, emeklinin, asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı” dedi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun düzenlediği basın açıklamasında işçiler, “Hükümet istifa, Şimşek istifa, vergide adalet istiyoruz” sloganları attı. Atalay, eylemde yaptığı konuşmada, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle kötü ve adil olmayan bir vergi sistemi yok. Sayın Mehmet Şimşek bunları ne kadar biliyor, ne kadar anlıyor, bilmiyorum. Bu yüzden bugün buradayız” ifadelerini kullandı.

VERGİ SİSTEMİ ELEŞTİRİLDİ

Atalay, işçilerin yaşadığı sorunları vurgulayarak, “Bugüne kadar işçi, emekli, taşeron, asgari ücretli kimin ne problemi varsa anlatıyoruz. Ancak duyması gerekenler duymakta zorluk çekiyor. İşçilerin enflasyondan dolayı ücretleri eridi, asgari ücretli geçinemiyor, emekli zor durumda” dedi.

“Öyle bir vergi sistemi var ki, 12 ay çalışıyoruz ama 1,5 ayını vergiye veriyoruz. TÜİK'in rakamlarına kamuoyu ve işçiler inanmıyor. Rakamlar, pazardaki fiyatlarla örtüşmüyor. Uzun yıllardır böyle bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız. İşçilerin büyük bir bölümü akşamları ek iş yapmaya başladı.”

Atalay, 20 Ekim’de Ankara’da büyük bir miting yapacaklarını duyurarak, “TÜRK-İŞ'in Büyük Ankara Mitingi'nde emekçiler, asgari ücretliler, kamu işçileri, taşeronlar ve özel sektör emekçileri orada olacak. Ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz; taleplerimize kulak verin, bizi dikkatle dinleyin” şeklinde konuştu.

EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ÜCRET DENGESİZLİĞİ

Atalay, emeklilik sistemini eleştirerek “Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ocak ayında emekli olursan yüzde 35 daha fazla alıyorsun, ocaktan sonra olursan kaybın oluyor. Böyle bir sistem kabul edilemez. Bu yasayı değiştirin yüzde 35'lik fark iki işçi arasında olmasın” dedi.

DEVLET YETKİLİLERİNE ÇAĞRI

Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na seslenen Atalay, “Bu meseleleri bir an evvel çözün. Enflasyonu düşüreceğinize bizi düşürüyorsunuz. İşçinin, emeklinin, asgari ücretlinin dayanma gücü kalmadı. Evde, iş yerinde huzurumuz yok. Mutfakta da yangın var, iş yerlerinde de yangın var” şeklinde konuştu.